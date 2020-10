„Bude-li vám někdo chtít odpovědět, tak vám odpoví.“ Ptali jsme se Hradu na Zemanův program

Pane Nováku, mám prosbu. Včera jsem vám posílala dotaz, respektive dva dotazy. Jak to vypadá s odpovědí, prosím?

No, až vám nějakou odpověď budu chtít zaslat, tak vám ji určitě zašlu.

A jak to s ní tedy vypadá, s tou odpovědí?

Nijak. Asi vám odpovídat na to nebudu. Zeptejte se kdyžtak pana ředitele Jiřího Ovčáčka. To jsou dotazy, které řeší on, kontaktem dotazu.

On je v kopii.

Aha, tak proč mi voláte?

Protože pracujete v tiskovém odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Aha. A bude-li vám chtít někdo odpovědět, tak vám odpoví.

A odpovíte nám, nebo neodpovíte?

Já určitě ne.

Zodpovídáte za komunikaci Hradu, mimo jiné, tak proto se vás ptám.

Moje odpověď je pořád stejná. Nemám