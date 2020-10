Od jarního nástupu epidemie vláda zatím ani jednou neomezila možnost pohybovat se v parcích nebo v přírodě. Šíření nákazy se ale nedaří zastavit, další zpřísňování je ve hře a jak upozornil server Echo24, ministr kultury Lubomír Zaorálek zmínil také možnost zákazu procházek v přírodě. Podle ekopsychologa Jana Krajhanzla, který se na brněnské Masarykově univerzitě věnuje vztahům lidské psychiky a životního prostředí, by ale takový zákaz měl velmi závažné dopady na psychické i fyzické zdraví. Vláda by ho podle něj neměla zavádět za žádnou cenu.

Zákaz vycházek do přírody by vystupňoval agresivitu. Vláda by o něm vůbec neměla uvažovat, říká ekopsycholog

V souvislosti s omezeními se většinou zvažuje jejich dopad na ekonomiku, procházky v přírodě jsou ekonomicky neproduktivní – znamená to, že se jich můžeme vzdát?

Stručná odpověď z hlediska výzkumů, které environmentální psychologie dělá od 70. let minulého století, zní, že by to byla velká chyba se závažným dopadem na psychické, ale i fyzické zdraví lidí.

Kdybych měl tu odpověď rozvést, jsme svědky toho, že ve společnosti velmi roste stres. To je přirozené a bude se to zhoršovat s tím, jak se zhoršuje celková zdravotní a epidemiologická situace. A samozřejmě roste i sociální konflikt, který to provází, různé části společnosti propadají silné frustraci. Příroda, možná pro někoho překvapivě, má schopnost nám úroveň stresu snižovat. Experimenty se na to dělají dlouhodobě, a to nejen psychologické, ale i takové, kde se lidem v krvi zjišťuje hladina stresových hormonů. Ukazuje se, že pokud jsme ve stresu, příroda dokáže hladinu adrenalinu a kortizolu snižovat a zlepšovat náš psychický stav.

Jaký by tedy byl dopad takového zákazu třeba na dva týdny?

Za prvé by nastaly akutní stresové reakce – daleko víc lidí unavených, podrážděných, konfliktních, hůř se soustředících, s poruchami spánku. Stupňovaly by se agresivní výlevy. To je jeden rozměr. Samozřejmě by to mělo i zdravotní dopad – člověk nemusí být kardiak, aby pro něj vystavení intenzivnímu stresu představovalo riziko. A pokud to bude trvat delší dobu, může to mít regulérní dopad na zdraví širších skupin populace.

Víme poměrně přesně ze studie, která se dělala v Holandsku, že lidé, kteří mají blízko do parku a chodí do něj, mají v patnácti ze čtyřiadvaceti diagnostických oblastí lepší zdraví. A v těch dalších ho nemají horší, ale srovnatelné s ostatní populací. Týká se to třeba pohybového aparátu, což je strašně důležité pro staré lidi. Pokud by nám celá generace sedmdesát plus zůstala sedět doma, reálně nám hrozí, že