Ekvádorský deník: Byznys na pevných „slaměných“ nohách

Ze které země jsou klobouky zvané „panamáky“? Působí to zdánlivě jako blbuvzdorná otázka z pořadu Nikdo není dokonalý, na kterou se nedá odpovědět jinak než z Panamy. Ale to by byl omyl, protože domovina této pokrývky hlavy se nalézá o tisíc kilometrů jižněji v Ekvádoru. Konkrétně v andském městě Cuenca.

„Co můžeme dělat? Název Panama Hat už je zavedený. Mylně se to traduje od doby, co si ho v roce 1906 při obhlídce