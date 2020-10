Za ploché nohy dětí mohou často rodiče, vložky jsou jen alibismus, říká fyzioterapeut

Je to, jako kdybyste si přivázali na ruku činku a čekali, že vám automaticky narostou svaly, říká o vložkách podporujících klenbu slovenský fyzioterapeut Andrej Foltýn, který se stará o hokejové a atletické reprezentanty a specializuje se také na dětskou fyzioterapii.

Proč přibývá fyzioterapeutických pacientů?

Ubývá manuální práce, žijeme sedavým způsobem života, od rána do večera jsme u počítače, v autě nebo držíme v ruce telefon. Problémy přicházejí již od útlého věku. Děti sedí ve školce, pak ve škole, později v práci. To, co se jeví jako benefit, že máme telefon, notebook či auto, nám v konečném důsledku ničí páteř.

Je právě bolest páteře nejčastějším problémem?

Ano, nejčastější jsou problémy s páteří, krční nebo bederní. A pak jsou tu sezonní zranění. Při letních sportech dochází k úrazům kolen a ramen. Když přijde ochlazení, všichni se stěhují do haly a výsledkem jsou natržené achilovky či problémy s rameny. V zimě jsou to potrhané vazy v koleni způsobené pády na lyžích.

Častá jsou rovněž zranění u lidí, kteří si jdou po práci zasportovat, ale jejich svaly jsou zkrácené a nepřipravené na zátěž.

Jak se dá při práci sportovat bez zranění?

Důležitou pomůckou je ergonomizace pracoviště. Mít správné nastavenou výšku pracovní plochy, mít správnou ergonomickou židli, monitor počítače by měl být ve výšce očí. Pomůže, když v kanceláři nemáme vodu či tiskárnu po ruce a jsme nuceni jednou za čas vstát a projít se. Optimálním řešením je polohovatelný pracovní stůl, u kterého můžeme střídat práci vsedě a vestoje.

Stejně důležité je pečovat o tělo i mimo práci. Minimem jsou kompenzační cvičení na uvolnění krční páteře či svalů kolem kyčlí. Výrazným problémem je i oslabený zadek a břicho, protože na jejich aktivaci musí být zapojena klenba nohy, a to při sezení není možné.

Pokud jde o sportování, samotné aktivitě by měla předcházet rozcvička. Myslím tím důkladné zahřátí těla od hlavy až k patě. Stejně důležité je i uvolnění svalů po aktivitě, například strečinkem. Řeknu přehnaný příklad – po sportovní aktivitě si jdeme sednout na pivo a sval, který jsme měli předtím zkrácený, bude za týden ještě kratší.

Kompenzačními cvičeními myslíte například cviky na core?

Cviky na core jsou příkladem toho, co je dnes prezentováno jako všelék – zpevněte si trup a vše bude v pořádku. Ale kde jsou svaly, které nám ohýbají kyčelní klouby, kde jsou svaly, které zajišťují prohnutí ramen, kde jsou mezilopatkové svaly? I ty je třeba uvolnit či posílit. Rovněž zmíněný oslabený zadek či špatná klenba nohy. Bez aktivace nervových zakončení na chodidle nelze aktivovat ani osové postavení těla.

Naznačujete, že sezením své nohy jakoby umrtvujeme?

Když to řeknu nadneseně, je sezení pro naše tělo stejná poloha, jako kdybychom měli nohy ochrnuté. Od pánve směrem nahoru je naše tělo aktivní, ale od pasu směrem dolů je téměř nečinné. Dalším negativním faktorem je, že pokud máme koleno ohnuté v jakémkoli úhlu, nefunguje nám