„Postava jako z amerického filmu“, které zlomila vaz vyšehradská nerozvážnost. Prymula končí, ale zůstane v pozadí

Do úřadu ministra zdravotnictví nastoupil Roman Prymula teprve před pěti týdny, 21. září. Počty lidí nakažených koronavirem tehdy začaly prudce stoupat, stejně jako podíl pozitivních výsledků testů, a předpovědi mluvily o možné zátěži pro nemocnice. Premiér tehdy výběr Prymuly, jedné z hlavních tváří počátku epidemie, do čela ministerstva vysvětlil tím, že je potřeba zavést krizové řízení.

Šlo o jednu z vůbec nejrychlejších známých výměn ministra: pouhých šest hodin poté, co exministr Adam Vojtěch oznámil svou rezignaci, už Prymula podepisoval na Hradě jmenovací protokol.

„Postava jako z amerického filmu. Voják. Jeden z nejschopnějších vědců v boji proti epidemiím na světě. Špičkový manažer, dokonce manažer roku 2015 ve zdravotnictví,“ uvedl tehdy Prymulu do funkce premiér ve facebookovém příspěvku.

Výměna ministrů zdravotnictví byla znát i ve způsobu vyjadřování. Například v tom, jak oba ministři odpovídali na dotazy ohledně rostoucích čísel nákazy.

Vojtěch volil většinou opatrná a často ne úplně srozumitelná slova. „Je to něco, co můžeme očekávat i v následujících dnech. Není to něco, co by bylo