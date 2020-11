S čínskou sexuální terapeutkou Luo Nan-si o největších bolestech intimního života v Číně, o cestě z nejhlubšího mlčení za láskou a velkolepostí lidského života i o tom, že vosk nebo provaz nejsou jen kulisy z porna. Proč se ženy viní a muži tápou? Proč mladí namísto manželství hledají sex na jednu noc? A jak se to líbí vládě?

Sexuální revoluce? Ani nápad, probouzíme se do sexuální deprese

Objevila jsem ji v časopisu Sixth Tone. Sexuální terapeutka rozbíjí tabu čínských ložnic, hlásal titulek. Na sociálních sítích lákaly dovnitř článku fotografie žen s bičíkem v ruce a mužů se zavázanýma očima a svázaným zápěstím; hned vedle pouta, vosk, vibrátory.

A pak tam byla ještě jedna fotka. Vlastně nenápadná, a přitom nejdůležitější. Skupina lidí se pohodlně rozsadila na koberci, do kruhu kolem mladé ženy s mikrofonem.

Seznamte se s Luo Nan-si (nebo Nancy Luo, jestli vám víc sedí mezinárodní verze jejího jména). Nan-si je sexuální terapeutka a právě nahlížíte do jejího workshopu jménem Předehra. Zhluboka se nadechněte a podívejte se pozorněji: za fasádou sexu spatříte tápající a mnohovrstevnaté lidství, lačné opory a pomoci. Spatříte nikoli čínský sex, ale čínskou sexualitu. I když… zrovna v Číně není lehké pohlédnout jí do očí.

Rozhovor jsme asi o hodinu posouvaly, omlouvala jste se, že se vám protáhlo natáčení. Co točíte?

Videa pro online kurzy, učíme teď ženy, jak se uspokojit prsty, ale jsou to lekce i pro muže, aby věděli, jak se dotýkat své partnerky. Jakmile je lekce natočená a sestříhaná, nahrajeme ji na naše stránky a zájemci si na video mohou kliknout a studovat.

Jako terapeutka ctíte soukromí klientů, na konkrétní příběhy se tedy vyptávat nemohu a nechci. Ale když vezmu nejběžnější čínská příjmení a představím si hypotetickou paní Čang nebo pana Li, s čím by se na vás nejspíš obrátili? Co Číňany v intimním životě trápí nejčastěji?

Shrnout zkušenosti ze své práce přece jen mohu. Většina žen má ten samý problém. A vlastně to platí i pro muže. Ti si dělají starosti kvůli předčasné ejakulaci, rádi by vydrželi déle, protože si myslí, že tak bude partnerka spokojená. U žen je to zase nízké sebevědomí. Jakmile