Přehledná grafika: 38 osobností, které letos vyznamenal prezident Zeman

František Chábera, in memoriam vojenský pilot a válečný stíhač Řád bílého lva vojenský pilot a válečný stíhač Československý vojenský pilot a válečný stíhač, účastník bojů ve Francii, bitvy o Británii, Slovenského národního povstání a osvobození Československa. Patřil k těm, kteří bojovali za osvobození Československa od počátku války až do vítězného konce. Po roce 1939 v Británii létal v RAF (312. československá stíhací peruť, později 96. peruť nočních stíhačů).

Od roku 1944 sloužil v Sovětském svazu, nejprve jako dobrovolník, později jako velitel 1. letky 1. československé smíšené letecké divize v SSSR. Jeho jméno má ve svém čestném názvu i 221. taktická letka generála Františka Chábery, která aktivně udržuje jeho odkaz.

Karel Gott, in memoriam zpěvák Řád bílého lva zpěvák Jeden z nejznámějších a nejuznávanějších českých zpěváků. V letech 1965–2019 se prodalo více než 50 milionů jeho alb, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta všech dob. Vydal stovky sólových desek doma i v zahraničí. Desítky let patřil v Československu i Česku k nejpopulárnějším interpretům, získal přes čtyři desítky slavíků a mnoho dalších hudebních cen.

Josef Koukal, in memoriam dopravní a stíhací pilot Řád bílého lva dopravní a stíhací pilot Letec Josef Koukal se zúčastnil válečné bitvy o Británii v řadách československé 310. stíhací perutě. Byl velmi vážně raněn a popálen, po sérii plastických operací znovu létal v bojových misích. Po komunistickém převratu čelil v Československu perzekucím, zemřel v roce 1980.

Miloslav Masopust válečný veterán Řád bílého lva válečný veterán Přímý účastník bojů 1. čs. armádního sboru v SSSR na východní frontě a osvobozování vlasti. Zúčastnil se bojů u Dukly, kde byl raněn. Za hrdinství byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, v roce 2019 byl prezidentem Milošem Zemanem jmenován do vojenské hodnosti generálmajora. I přes svůj vysoký věk se aktivně zapojuje do veřejné činnosti, účastní se pietních aktů a podílí se na činnosti Československé obce legionářské.

Heliodor Píka, in memoriam voják a legionář Řád bílého lva voják a legionář Legionář, účastník bojů v Rusku. Do legií se přihlásil dobrovolně v roce 1916, následně bojoval v roce 1918 i na západní frontě ve Francii. Byl obdivován za obětavou péči, kterou poskytoval v první linii jako příslušník zdravotní služby u 21. čs. střeleckého pluku. Za 2. světové války sloužil zejména jako atašé a velitel mise Československé armády v Moskvě. Po návratu do vlasti v roce 1945 byl jmenován zástupcem náčelníka hlavního štábu a povýšen do hodnosti divizního generála. Po únorovém puči v roce 1948 byl zatčen a nepravdivě obviněn ze špionáže ve prospěch Velké Británie a další vlastizrádné činnosti. Ve vykonstruovaném soudním procesu byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán v Plzni 21. června 1949. Plně byl rehabilitován až po roce 1989.

Roman Prymula epidemiolog, ministr zdravotnictví Řád bílého lva epidemiolog, ministr zdravotnictví Končící ministr zdravotnictví a epidemiolog, který se věnuje hlavně problematice imunizace a vakcín. Na jaře na čas předsedal Ústřednímu krizovému štábu aktivovanému kvůli pandemii onemocnění covid-19 a stal se jednou z hlavních tváří první vlny epidemie v Česku. V září se stal ministrem zdravotnictví a začal postupně zavádět restrikce proti šíření nemoci, poté co jej bulvární fotografové zaznamenali, jak vychází v noci ze zavřené restaurace a bez roušky, jej premiér vyzval k rezignaci. "Významnou měrou se zasloužil o zvládnutí první vlny epidemie v České republice, "stojí v hradním zdůvodnění. V letech 2009 až 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde také spolu s Jaroslavem Tvrdíkem vybudoval Česko-čínské centrum tradiční medicíny, které pomáhalo Hradu oteplovat vztahy s Čínou, ale za nějž ho kritizovala například Česká lékařská komora a získal i anticenu Bludný balvan. Čínská medicína v Česku nezískala zákonnou oporu a centrum skončilo. Mezi lety 2017 až 2020 působil jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví, přivedl ho tam šéf resortu z dob Sobotkovy vlády Miloslav Ludvík. V senátních volbách v roce 2014 si na něj mysleli Zemanovci, kteří dokonce ohlásili, že je povede i do dalších, komunálních voleb v Hradci Králové. Prymula si nakonec ale kandidaturu rozmyslel.

Pavel Rychetský politik, právník Řád T. G. Masaryka politik, právník Předseda Ústavního soudu. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Stal se jedním ze signatářů Charty 77. Po revoluci byl místopředsedou vlády, stejný post zastával i ve vládách Miloše Zemana a Vladimíra Špidly. Na Ústavní soud nastoupil v roce 2003. V posledních letech se s prezidentem Zemanem několikrát dostal do veřejného sporu.

Jana Březinová zdravotní sestra v důchodu medaile Za hrdinství zdravotní sestra v důchodu Celý život pracovala ve zdravotnictví, vystřídala několik oddělení. Prodělala rakovinu plic, přišla o jeden plicní lalok, přesto se vrátila mezi sestry do nemocnice v Litomyšli a v současné krizi stále pomáhá. "Nabídli mi, abych si přibrala nějaké služby navíc, tak jsem na to samozřejmě kývla, protože je ten čas, kdy se má pomáhat. Kdo jiný by měl pomáhat než ženská, která dělá celý život zdravotní sestru. Moje děti o mě mají strach, to je logické. Na mém pracovišti je ale vynikající kolektiv. Vycházejí mi vstříc," vysvětlila žena z Ústí nad Orlicí Svitavskému Deníku s tím, že není jedinou sestrou v důchodu, která pomáhá.

Petr Lang, in memoriam příslušník vězeňské služby medaile Za hrdinství příslušník vězeňské služby Pracovník vězeňské služby. Zemřel 10. prosince 2019 při střelbě v čekárně ostravské nemocnice. V tento den doporovázel do nemocnice svou dceru, při útoku ji chránil vlastním tělem, sám ale přišel o život. Střelbu v čekárně nepřežilo sedm lidí.

Vladimír Šupa lektor u 41. mechanizovaného praporu medaile Za hrdinství lektor u 41. mechanizovaného praporu Český voják. Absolvoval celkem tři zahraniční armádní mise: v Kuvajtu, Kosovu a Afghánistánu. V roce 2009 najel v Afghánistánu na minu a byl vážně zraněn, přišel o část dolní končetiny. Po svém zranění i nadále pomáhá s výcvikem jako lektor a instruktor. Účastní se přednášek na školách.

Jiří Běhounek lékař a politik Medaile Za zásluhy o územní samosprávný celek lékař a politik Dlouholetý hejtman Kraje Vysočina a poslanec. Nestraník v barvách ČSSD. Vystudovaný lékař, jako ortoped působil do roku 2008. Tehdy se stal hejtmanem Vysočiny a je jím dosud, o své křeslo ale nyní přijde. Na celostátní úrovni se věnuje zdravotnictví, je místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Karel Brückner fotbalový trenér a bývalý hráč Medaile Za zásluhy o stát v oblasti sportu fotbalový trenér a bývalý hráč Karel Brückner začal s fotbalem v rodné Olomouci, kde strávil celou svou hráčskou kariéru. Největší trenérské úspěchy zažil na klubové scéně rovněž s Olomoucí, kterou dovedl až do čtvrtfinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga UEFA). S českým výběrem do jednadvaceti let vyhrál v roce 2000 zlato na evropském šampionátu. Dospělou reprezentaci vedl osm let a dokázal s národním týmem postoupit na mistrovství světa v Německu v roce 2006 a také na evropské šampionáty v letech 2004 a 2008. Právě před šestnácti lety vedl tým, který skončil na turnaji třetí. Na závěr kariéry ještě rok vedl rakouský národní tým.

Tomáš Cihlář biochemik a virolog Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy biochemik a virolog Český biochemik a virolog, rodák z Chomutova, působí jako viceprezident pro virologii americké farmaceutické společnosti Gilead Sciences. Tam vede tým téměř stovky vědců pracujících na výzkumu nových látek pro léčbu virových onemocnění. Podílel se na vývoji přípravku remdesivir původně určeného k léčbě eboly, který se ale ukázal jako potenciálně účinný při léčbě nemoci covid-19. Do Kalifornie odešel z Ústavu organické chemie a biochemie, kde se zabýval výzkumem antivirových látek v oddělení známého profesora Antonína Holého.V USA se pak podílel například na přípravku viread, který se stal hlavním lékem proti infekci HIV. Na otázky okolo remdesiviru odpovídal v únoru Deníku N.

Josef (Jožka) Černý zpěvák Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění zpěvák Zpěvák moravských lidových písní. Už jako čtyřletý zpíval prezidentu Edvardu Benešovi, když po návratu z exilu navštívil Hodonín. Natočil na 1200 písní a prodal milion nosičů. Černý zpíval na setkání po založení Strany práv občanů v roce 2011. O dva roky později ale v přímé volbě podporoval Karla Schwarzenberga. Na vyznamenání ho nominoval poslanec Miloslav Janulík.

Petr Čornej historik, pedagog, autor Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství historik, pedagog, autor Historik. Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. Vyučuje na Karlově univerzitě, v roce 2000 byl jmenován profesorem českých dejin. Je držitelem ocenění Magnesia Litera 2020 za knihu Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. Zveřejnil řadu vědeckých studií, zabývá se i popularizací vědy.

Vladimír Dohnal hoteliér a podnikatel Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské hoteliér a podnikatel Předseda představenstva a zakladatel společnosti TOP HOTELS GROUP a. s., která téměř dvacetkrát uspěla v prestižní soutěži "Českých 100 nejlepších". Ze zdevastované ubytovny Košík dokázal navrhnout a vybudovat jeden z největších kongresových hotelů nejen v ČR, který disponuje 800 pokoji a více než 5000 kongresovými místy. Společně s prezidentem Zemanem a ředtelem svého hotelu Albion Radkem Dohnalem letěl i do Číny. Pravidelně hostí sjezdy Strany práv občanů. V prostorách jeho hotelu měl Zeman štáb při znovuzvolení v roce 2018. Hrad společnosti pronajímá velice levně i restauraci Lví dvůr.

Josef Dvořák herec Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění herec Herec a divadelní režisér je známý především díky svým komediálním rolím například ve filmech Hop a je tu lidoop či Jáchyme, hoď ho do stroje. Svůj hlas propůjčil postavě Maxipsa fíka či postavičkám ze seriálu Šmoulové. V roce 2007 se ukázalo, že v době svého působení v divadle Semafor spolupracoval se Státní bezpečností. V současnosti řídí Divadelní společnost Josefa Dvořáka.

Eva Erbenová izraelská spisovatelka Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění izraelská spisovatelka Izraelská spisovatelka narozená v Děčíně. Za války prošla koncentračními tábory, v dubnu 1945 se jí podařilo utéci z pochodu smrti. Po válce odjela do Paříže, nyní žije v Izraeli. O svém osudu napsala několik knih, které byly i zfilmovány.

Jaroslav Falta bývalý motokrosový závodník Medaile Za zásluhy o stát v oblasti sportu bývalý motokrosový závodník Byl zvolen českým motokrosařem století, startoval deset sezon ve dvanáctidílném seriálu mistrovství světa v kubatuře do 250 ccm. Opakovaně končil v nejlepší desítce celého seriálu. V roce 1974 měl soutěž ovládnout, z politických i ekonomických důvodů ale bylo rozhodnuto o jeho penalizaci ve prospěch závodníka ze Sovětského svazu.

Václav Fanta nevidomý umělecký fotograf Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění nevidomý umělecký fotograf Umělecký fotograf. Ve dvaceti letech se na vojně dozvěděl o svém onemocnění očí – retinopatii, což je nezastavitelný degenerativní proces v sítnici. I přes postupně se zhoršující zrak si za svou profesi vybral fotografování. Vystudoval obor umělecká fotografie na FAMU, živil se profesionálním fotografováním např. pro Mikrobiologický ústav Akademie věd nebo pro Mladou frontu. V roce 1963 byl přizván k fotografování sovětského kosmonauta Jurije Gagarina při loučení s prezidentem Antonínem Novotným v Praze. V závěru kariéry působil jako hlavní obrazový redaktor a editor tiskové agentury Orbis zaměřené na propagaci Československa v zahraničí. Zrak se mu postupně zhoršoval, po šedesátce o něj přišel úplně. Naučil se psát deseti prsty na klávesnici, číst Braillovo písmo i jím psát a pohybovat se za pomoci slepecké hole. Zapojil se do pomoci zrakově postiženým, vymýšlel pro nevidomé poznávací zájezdy, je spoluzakladatelem pěveckého souboru pro nevidomé Vokál klub, spoluzakládal Katolickou nadaci pro nevidomé. Je také autorem originálního pexesa pro nevidomé lidi Quardo.

Karel Fiala, in memoriam filmový herec, pěvec Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění filmový herec, pěvec Zpěvák a herec, proslavil se především rolí Limonádového Joe ve stejnojmenném filmu, významné role odehrál také ve snímcích Dalibor či pohádce Dařbuján a Pandrhola. V srpnu 1968 na protest proti okupaci vystoupil z komunistické strany, od té doby se na plátně či v televizi objevoval pouze výjimečně. V roce 2013 obdržel Cenu Thálie za celoživotní přínos v oboru opereta a muzikál.

František Hezoučký bývalý ředitel Temelína Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské bývalý ředitel Temelína František Hezoučký je oborník na jadernou energetiku. V současnosti pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník Katedry energetických strojů a zařízení FS ZČU v Plzni. Je absolventem Katedry tepelně energetických zařízení FSI ČVUT a oboru Jaderná technika. V devadesátých letech se jako tehdejší výkonný ředitel Temelína zasadil o dostavění dvou bloků jaderné elektrárny, které se spustily v roce 1999. Do funkce ho dosadil ministr průmyslu a obchodu Zemanvy vlády Miroslav Grégr. V roce 2018 působil jako poradce ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, ale kvůli skandálu musel skončit. Český rozhlas totiž odhalil, že značně nestandardně lobboval dostavbu jaderné elektrárny Dukovany ruským Rosatomem. Jako odborníka na jadernou energetiku ho také často využívá proruský server Sputnik.

Jiří Jelínek profesor trestního práva Medaile Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství profesor trestního práva Vedoucí Katedry trestního práva na Právnické fakultě UK a od loňska člen legislativní rady vlády. Je autorem řady vysokoškolských učebnic trestního práva, loni také získal ocenění Právník roku za nejhodnotější článek v časopisu Bulletin advokacie. Psal také posudek pro premiéra Andreje Babiše.

Jaroslav Matýs psychiatr Medaile Za zásluhy o stát v oblasti výchovy psychiatr Jaroslav Matýs je bývalý předseda dětské sekce České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na funkci rezignoval poté, co na serveru info.cz vyšel rozhovor, v němž rozebírá psychický stav aktivistky Grety Thunbergové. Jeho výroky odsoudila velká část odborné veřejnosti vyhodnotila jako dehonestující a stigmatizující. Kvůli svým slovům opustil i pracovní skupinu pro dětskou a dorostovou pychiatrii. Letos Matýs neúspěšně kandidoval do Senátu jako nezávislý za hnutí Trikolóra. Víc než 20 let vede praxi ambulatního psychiatra pro děti a dorost.

Daniel Miklós náměstek ředitele HZS Medaile Za zásluhy o stát náměstek ředitele HZS Náměstek generálního ředitele hasičů obdržel ocenění za boj s koronavirem. Během jarní krize se aktivně účastnil jednání krizového štábu na ministerstvu vnitra. Zasloužil se o zvládnutí první vlny pandemie.

Václav Nedomanský bývalý hokejový útočník a trenér Medaile Za zásluhy o stát v oblasti sportu bývalý hokejový útočník a trenér Bývalý československý hokejový útočník a trenér, československý reprezentant. V roce 1974 emigroval, aby mohl hrát v zámoří. Tam je Nedomanský považován za hokejistu, který dalším hráčům z východního bloku otevřel dveře do NHL. Je členem Síně slávy IIHF, Síně slávy českého hokeje a Hokejové síně slávy.

Petr Nováček historik, novinář a politický komentátor Medaile Za zásluhy o stát historik, novinář a politický komentátor Novinář, komentátor a historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Počátkem 90. let 20. století pracoval v deníku Mladá fronta DNES. Nyní je komentátorem Českého rozhlasu. Zaměřuje se na politické komentáře a analýzy. Je držitelem řady ocenění, v roce 2000 získal Cenu Ferdinanda Peroutky, v roce 2015 pak ocenění za celoživotní přínos.

Jiří Ošecký, in memoriam bývalý dlouholetý starosta Vintířova Medaile Za zásluhy o územní samosprávný celek bývalý dlouholetý starosta Vintířova Jiří Ošecký byl dlouholetým starostou obce Vintířov v Karlovarském kraji. Post starosty zastával nepřetržitě 28 let. Za jeho působení Vintířov zvítězil v soutězi Vesnice roku. V roce 2017 se Ošecký stal Osobností roku Karlovarského kraje. Zemřel loni v létě.

Jan Rýdl majitel společnosti TOS Varnsdorf Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské majitel společnosti TOS Varnsdorf Řídí a spoluvlastní největší firmu na obráběcí stroje v Česku TOS Varnsdorf, která vznikla už v roe 1903. Rýdl tam působil od roku 1978, po revoluci ji s kolegy zprivatizoval a vyvedl z krize. Dnes TOS VARNSDORF ovládá deset dceřiných společností, z toho tři v Česku, jednu na Slovensku a další v Asii či USA. V Česku zaměstnává stovky lidí, má tři výrobní závody v zahraničí a obchodní síť v desítkách zemí, loni měla firma tržby přes 1,4 miliardy. V roce 2018 obdržel Rýdl ocenění Manažer čtvrtstoletí za dlouhodobý přínos českému strojírenství. V letech 2013–2016 sponzoroval hnutí ANO, posílal mu dary v řádu desetitisíců korun. V roce 2015 jeho firmu při cestě do Ústeckého kraje navštívil prezident Zeman. Je členem dozorčí rady varnsdorsfského fotbalového klubu.

Eduard Stehlík ředitel Památníku Lidice Medaile Za zásluhy o stát ředitel Památníku Lidice Český vojenský historik, spisovatel a bývalý voják. Zaměřuje se na československé vojenské dějiny. Dlouhá léta působil ve Vojenském historickém ústavu a od roku 2014 také v Odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany. Působil také v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. V únoru 2020 se stal ředitelem Památníku Lidice. V říjnu se neúspěšně ucházel o křeslo senátora.

Josef (Jožka) Šmukař zpěvák lidových písní Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění zpěvák lidových písní Folklórní zpěvák známý především z působení v dechové kapele Moravanka, později působil v brněnské Moravěnce. Nyní vystupuje s různými cimbálovými a dechovými orchestry Je propagátorem národní kultury, jihomoravského folkloru, především pak z oblasti rodného Hanáckého Slovácka.

Petr Šnajdárek systémový architekt chytré karantény Medaile Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů systémový architekt chytré karantény Armádní specialista a zakladatel takzvané chytré karantény. Po příchodu druhé vlny koronaviru se opět stal hlavním architektem projektu Chytrá karanténa. Zúčastnil se také dvou zahraničních operací v Afghánistánu, kde také zaváděl první českou jednotku dronů.

Pavel Trávníček herec, moderátor, režisér Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění herec, moderátor, režisér Český herec, dabér a moderátor. Po studiích na brněnské JAMU začínal v Divadle bratří Mrštíků v Brně. Od roku 1982 byl členem Městských divadel pražských, po revoluci působil na volné noze. Hrál v řadě známých českých pohádek. Je znám také jako moderátor a dabér – namluvil například Alaina Delona nebo Alana Aldu.

Tan Trinh předseda Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy Medaile Za zásluhy o stát předseda Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy Dlouholetý předseda Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy. Organizoval dovoz zdravotnického materiálu z Vietnamu do Česka v průběhu epidemie covid-19. V podzimních volbách neúspěšně kandidoval za ČSSD.

Radim Uzel gynekolog, sexuolog Medaile Za zásluhy o stát gynekolog, sexuolog Radim Uzel je gynekolog, sexuolog a neúspěšný kandidát do Senátu za Stranu práv občanů. V minulosti byl v pražském zastupitelstvu za Nezávislou erotickou iniciativu. Později se snažil dostat do Senátu za Stranu zelených, Českou stranu národně sociální a v roce 2012 neúspěšně kandidoval ze Stranu práv občanů Zemanovci. Tehdy mu podporu vyjádřil i Miloš Zeman. Je velkým Zemanovým příznivcem a zastáncem. V současnosti Uzel velice často vystupuje proti kampani MeToo.

Alena Štěpánková Veselá varhanice, hudební pedagožka Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění a výchovy varhanice, hudební pedagožka Česká varhanice a hudební pedagožka. Od roku 1952 působila téměř padesát let na brněnské JAMU, kde byla také sedm let rektorkou. Pomohla oživit činnost brněnského Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno. Je předsedkyní Spolku pro výstavbu koncertní síně v Brně a podílí se na organizaci Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Je držitelkou řady ocenění.

Martin Vondrášek náměstek policejního prezidenta Medaile Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů náměstek policejního prezidenta První náměstek policejního prezidenta. U policie slouží bezmála 30 let, začínal u pořádkové a cizinecké policie v Královéhradeckém kraji. Po přesunu do Prahy velel akcím, jako bylo zajištění bezpečnosti českého předsednictví EU. Je členem Ústředního krizového štábu, který byl aktivován kvůli koronavirové epidemii.