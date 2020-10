Hořel zaživa ve stíhačce nad Londýnem, od boje ho to neodradilo. Příběh oceněného stíhače Koukala

Ocenění za pilota, jehož jméno je v komunitě lidí zabývajících se válečnou historií známé, veřejnosti už ale o mnoho méně, převezme příští rok někdo z jeho rodiny. Letos se kvůli koronaviru slavnostní akt zrušil.

O Koukalově ocenění se uvažovalo už v minulosti: server Aktuálně.cz před časem připomněl, že to bylo za prezidenta Václava Havla v roce 1996, za jeho nástupce Václava Klause v roce 2010 a naposledy v éře Miloše Zemana před třemi lety. To dostal Koukalův syn Josef echo, že tentokrát to vyjde. Zajistil si odvoz do Prahy, nocleh a naleštil lakýrky.

Jenže pozvánka nepřišla a Koukal mladší sledoval v televizi, jak Zeman vyznamenává baviče Luďka Sobotu nebo režiséra Zdeňka Trošku.

„Díval jsem se na to a bylo mi smutno. Smutno nad mým tátou. Českému národu věnoval svůj život – do Británie odcházel jako zdravý 27letý mladík, vrátil se jako válečný invalida, s tělem navždy zohaveným. Znovu šel do boje i přes svá zranění, říkal mi, že chtěl zkrátka pomoct národu. Do smrti nemohl pochopit, jak se k letcům RAF mohli Češi takto otočit zády, když za ně šli nasazovat své životy,“ řekl Aktuálně.cz Koukal mladší.

Ani on se otcova vyznamenání nedožil, zemřel v roce 2018.

Z mrazu do ohně

Koukalův strhující příběh, nepodobající se osudu žádného českého válečného pilota, publikovaly před lety Vlastivědné listy Pardubického kraje. Z textu, který vznikl jako ústní osobní vzpomínka zaznamenaná jeho synem Josefem, přebíráme klíčové pasáže (celý jej najdete zde).

Osudová chvíle stíhače z východních Čech, který měl doma v protektorátu manželku s devítiměsíčním synem, připadla na 7. září 1940. Dopoledne přistál v Duxfordu poblíž Cambridge s těžce poškozenou stíhačkou Hurricane, obratem dostal novou, ještě vonící barvou. Večer odstartoval se stovkami dalších stíhačů proti velkému německému náletu na Londýn, letecká bitva o Británii byla v plném proudu.

„Naplno otvírám kyslík na dýchání, v boji na to není čas. Odsunuji