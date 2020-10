Má to vůbec (literární) cenu? K čemu jsou spisovatelům a nakladatelům dobrá ocenění

Co mají společného Louise Glücková a Michal Ajvaz? Nedávno dostali významné literární ceny: americká básnířka před třemi týdny tu Nobelovu, zřejmě vůbec nejdůležitější literární ocenění na světě, český prozaik pak dnes tu zdejší, státní. Je co slavit? Pomohou ty ceny spisovateli, kultuře, společnosti? A pokud ano, v čem a jak?

Kolem Nobelovy ceny za literaturu, udělované od roku 1901, bylo poslední roky docela dusno. Laureáti provokovali, cenu srážely interní problémy. Začalo to Bobem Dylanem: Vážně si tenhle písničkář zaslouží nejprestižnější globální cenu za literaturu? ptali se mnozí. To spíš Leonard Cohen, Patti Smithová nebo Jello Biafra. Pokračovalo to předloňským pauzírováním, které vynutily ohavné sexuální eskapády, do nichž se namočil manžel jedné porotkyně. A pak loni Peter Handke. Ocenit sympatizanta zločinců z války, která rozervala někdejší Jugoslávii? Toho vášnivého obhájce srbské pravdy, který šel řečnit na pohřeb zločinného Slobodana Miloševiće?

Letošní verdikt ve prospěch americké básnířky Glückové, stosedmnácté oceněné v řadě, měl jasný cíl: zklidnit emoce, vrátit ceně ztracený lesk. Přitáhnout pozornost znovu ke slovu, notabene ke slovu básnickému, intimnímu, povlávajícímu tiše mezi zahradou, člověkem a bohem – a nechat stranou všechny ty společensko-politické historie a legendy, které se neodbytně motají kolem. Víc nadosobního, věčného, méně aktuality, všednodenní prózy. Otázkou zůstává, jestli Nobelovka za literaturu těmi kauzami z posledních let naopak lesk nenabrala, jestli se o ní média dneska nervou ještě víc než včera nebo předevčírem.

Alfred Nobel si za svůj život připsal víc než tři sta padesát patentů. Nejvíc popularity získala trhavina jménem dynamit. Když tenhle Švéd v prosinci 1896 umíral, měl