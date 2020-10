Testováním jsme mohli ochránit seniory, neprošlo to přes ministerstvo. Lockdown by byl sázka na jistotu, říká Hajdúch

Odborník na výzkum léčiv a molekulární onkologii Marián Hajdúch je od jara také národním koordinátorem testování na koronavirus. Vede skupinu, která radí státu se strategií testů. V rozhovoru pro Deník N připouští, že „nejlepší léčbou“ pro Česko by byl nyní lockdown izraelského typu. O vyšehradské schůzce odcházejícího ministra Prymuly s ředitelem FN Ostrava Havrlantem a poslancem Faltýnkem, kde se mělo právě testování probírat, nic neví. „Svým způsobem by mě to v kontextu testování také zajímalo,“ říká.