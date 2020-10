Superpřenašeč, agent v utajení. „Mohu jím být já i vy. Všichni se musíme chovat zodpovědně,“ říká vědkyně

Většinu nákaz koronavirem způsobí jen menšina nakažených, vyplývá ze studie zveřejněné v časopise Nature. Každý pátý nakažený je podle ní superpřenašeč schopný nakazit mnoho lidí. Mikrobioložka Ruth Tachezy vysvětluje, kdo je superpřenašeč a jestli máme šanci ho poznat. A jak moc nakažliví jsou ti nejmenší bezpříznakoví přenašeči? Jaké prostředí virus nemá rád a hraje to vůbec nějakou roli?

Jste viroložka, kromě své běžné výzkumné a pedagogické práce v Biocevu a na Přírodovědecké fakultě analyzujete ve své laboratoři odebrané vzorky na SARS-CoV-2. Jak současnou situaci prožíváte? Co vás nejvíc děsí?

Výraz „děsí“ bych nepoužila, vadí mi nejistota. Že člověk se může snažit maximálně chránit, ale stejně se nakazí, protože epidemie je opravdu rozjetá. A nikdo z nás si nemůže být předem jistý, jaký průběh bude infekce u něj mít. Komorbity, které zvyšují riziko, jsou popsané, ale zprávy o případech, kdy člověk v relativně dobré kondici a poměrně mladém věku přijde do nemocnice a už neodejde, jsou hrozivé. Jistě, může se to stát i při jiném onemocnění, ale během této epidemie se to děje masivněji.

A opravdu líto je mi zdravotníků, kteří to odnesou. U představy, jak budou triážovat (tedy třídit) pacienty, koho ošetří, a koho ne, bych už to slovo děsí asi použila. Je mi líto, že to došlo tak daleko.

Muselo?

Jsem přesvědčená, že ne. Kdybychom se všichni chovali trochu jinak, nemuselo to tak být. Doufám, že už opravdu neuvidím žádnou ze zmiňovaných celebrit s „chřipečkou“. Hrozné je, že i velmi inteligentní lidé, kteří excelují ve svých oborech, situaci prostě nepochopili. Děsí mě omezenost a krátkozrakost mnohých lidí. Jednání vlády mě moc nepřekvapilo, asi jsem od ní příliš nečekala.

Kdy jste si řekla, že to je hodně špatný?

Spíš jsem si asi nikdy neřekla, že to je „dobrý“. V rádiu jsem někdy v červnu nebo začátkem července mluvila o tom, jak mě překvapilo velké a skokové rozvolňování. Minimálně omezení setkávání v uzavřených prostorách a roušky měly zůstat. Stejně jako testování určitých profesí před návratem do plného provozu.

Trochu to korelovalo s odchodem pana profesora Prymuly z ministerstva zdravotnictví na pozici vládního zmocněnce, zdálo se, že se na ministerstvu zdravotnictví najednou zastavil čas.

Časopis Nature zveřejnil studii z Hongkongu, z níž vyplývá, že jen necelých 20 procent nakažených je zodpovědných za 80 procent všech nákaz, naopak necelých 70 procent infikovaných nenakazilo jediného dalšího člověka. Podle této studie je každý pátý superpřenašeč. Kdo je to superpřenašeč? A máme šanci ho poznat?

Superpřenašeč je člověk, který je schopen produkovat opravdu velké množství viru. A šanci poznat ho v davu