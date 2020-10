Deníku N jsou už dva roky. Děkujeme, že nám ho pomáháte budovat

Vážení a milí přátelé,

dnes jsou to dva roky od chvíle, kdy oficiálně začal vycházet český Deník N.

Směs radosti, neklidu, únavy, vzrušení, nejistoty, napětí a očekávání byla tehdy mimořádně intenzivní. V něčem zůstala dodnes. Jen počáteční nadšení posílené úvodním crowdfundingem se postupně mění v trpělivé odhodlání doprovázené nadějí a přesvědčením, že se celý ten bláznivý projekt skutečně může podařit dotáhnout k plné soběstačnosti. A to ještě dříve, než jsme si sami naplánovali – snad už příští rok.

Chceme za to poděkovat vám, našim čtenářům a předplatitelům. Zůstáváte s námi i v této složité a nejisté době a je vás stále víc. Moc si toho vážíme.

Deník N se za pouhé dva roky stal nepřehlédnutelnou součástí české mediální scény s reálným vlivem na dění ve veřejné sféře a zdrojem ceněných původních informací. Potvrzuje se to v naší rostoucí čtenosti, v popularitě zpravodajské aplikace Minuta N či nové klubové aplikace, podcastů Studia N i knih z Edice N, ale také v míře citovanosti našich zjištění.

Netušili jsme sice, že vás o prospěšnosti důvěryhodného zpravodajství budeme přesvědčovat za takových okolností, které jsou náročné pro celou zemi, ale ukazuje se, že právě v krizových okamžicích roste jeho potřeba víc než kdy jindy. Věříme, že pro vás dovedeme být užitečným průvodcem a nacházet to podstatné v chaotické změti protichůdných zpráv. A to i přes nedostatky, kterým se dá jen těžko vyhnout, ale díky nimž jsme příští den zase o něco náročnější sami na sebe.

Zvláště v těch nejvypjatějších okamžicích, a letos jich bohužel nebylo málo, to v redakci i v online režimu na dálku vypadá jako při řízení letového provozu – velké soustředění, stres a psychická zátěž. Jsem hrdý na všechny své kolegy za to, jakou práci a s jak obrovským nasazením, obětavostí a velkorysostí odvádějí. A jsem jim za to všem nesmírně vděčný. Mám radost, že díky vaší podpoře je nás v tomto roce zase o něco více než dřív a můžeme tak lépe a do větší hloubky pokrývat co nejvíc událostí a témat.

Pořád jsme na začátku, ale naše lávka nad bouřícími mediálními vodami je už mnohem bytelnější. Děkujeme, že ji budujete společně s námi. Budeme se dál snažit o to, aby dobře sloužila na cestě za kvalitními a spolehlivými informacemi, které pomáhají rozumět lépe světu.

Ať se vám daří a zůstaňte zdraví.

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství