Notes: Hematolog na ministerstvu, arménské ženy na frontě a Jihlava na webu

Zítra je 28. říjen, svátek našeho státu. Petr Koubský si v komentáři přeje od státu dárek v podobě slušnosti a optimismu. A pokud bychom byli hodně, ale hodně nároční, máme tu ještě jedenáctero rad či proseb, jak by se vláda mohla ke svým občanům v této náročné situaci chovat a co by zhruba měla podnikat. Jinak budeme donekonečna v roli neandrtálce před pultem atomové elektrárny, který zkouší, co to udělá, když se zmáčkne třeba… tenhle knoflík. Podle odborníků však nebudou mít ani nová opatření na epidemii zásadní vliv, což píšeme zde.

„Tady zase koluje milion konspiračních teorií,“ říká Roman Prymula v našem (předčasně ukončeném) rozhovoru. Načež začne sám od sebe mluvit o tom, zda byly na schůzce, kterou měl v restauraci Rio’s a na Vyšehradě, odposlechy. On sám s nimi každopádně počítá, takže prý nic významného neřekl. Ten rozhovor si přečtěte. Není to veselé čtení. Mimo jiné ukazuje, že když trávíte více času poblíž premiéra, na jehož řeč nutně potřebujete trikodér ze Star Treku, začnete mluvit podobně. Třeba takto:

Na Vyšehradě jste tedy byl nejdřív sám s panem Faltýnkem?

No tak tam byla ještě jedna osoba, ale ta tam asi má být.

A to byl kdo, někdo z té restaurace?

Tak někdo asi. Já je neznám, takže to je všechno.

Možná byl ministr na odchodu prostě jen unavený. Včera večer zveřejnil další vlnu náhodných opatření pro naši bezpečnost. Jestli jste z pravidel mírně zmatení, nabízíme vám vysvětlení v podobě otázek a odpovědí. I tak zůstává spousta otázek nezodpovězených. Například: Jak je definován sportovec? Sportovním oblečením, rychlostí vyšší než malou, nebo tepovou frekvencí? Nebo co dělat, když se vám pes zaběhne více než 500 metrů od domu? A spadá pod „venčení psů“ i venčení fretek a želv?

Roman Prymula se při své obhajobě, že nijak nepochybil, odvolával na právní analýzu bývalého právníka Hradu Pavla Hasenkopfa. Ten ale pouze zveřejnil na webu svůj názor na situaci, s Prymulou se vůbec nezná a nepracoval podle svého tvrzení na ničí zakázku. Jak se o textu Prymula dozvěděl, opět ukazuje na jeho exaktní vědecké vyjadřování: „Někde to visí ve veřejném prostoru, někdo mi to posílal.“

Jste hemofilik? Pak pravděpodobně znáte možného budoucího ministra zdravotnictví, Jana Blatného z brněnské Fakultní nemocnice. Blatný je uznávaným odborníkem na hemofilii, čili poruchu srážlivosti krve. Pracovitý a ve svém oboru uznávaný, ale mohou mu chybět zkušenosti ze státní správy. Nebo je to vzhledem k výše uvedenému dnes spíše výhoda? Přinášíme profil lékaře, se kterým jsou ale spojena i kontroverzní rozhodnutí, například zamezení pobytu rodičů u hospitalizovaných dětí v první vlně epidemie. A kulturně zasvěceným můžeme v tomto Notesu prozradit exkluzivní informaci: Jan Blatný je vzdáleným příbuzným uznávaného básníka Ivana Blatného, po kterém nedávno pojmenovali v Anglii ulici.

Proti hnutí ANO se možná konečně zformoval silný protivník. ODS, Top 09 a KDU-ČSL podepsaly memorandum, že spojí své síly do voleb do Poslanecké sněmovny. Více píšeme zde.

Jestli si chcete dát na odlehčení něco ze světa, přečtěte si o cenzuře v Číně. Tentokrát se ale netýká politické opozice, ale… pokémonů. Šest z nich muselo změnit svá čínská jména. Chuligán prostě musel přijít s pravdou ven a přiznat, že je vlastně pandou.

Na karabašské frontě není klid. Arménský premiér Pašinjan zve na frontu všechny, kdo udrží zbraň. Jako jedna z prvních poslechla jeho výzvu jeho manželka.

Dnes večer začal festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Přinášíme rozhovor s ředitelem festivalu. Téměř všechny filmy se přesunuly na web, takže si můžete udělat za akreditační poplatek spoustu úžasných výletů do světa. Zahajovacím filmem je český dokument o horníkovi, který prošel rekvalifikací na programátora. Více na webu www.ji-hlava.cz.