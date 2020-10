Na Vyšehradě byl ještě někdo, já je neznám. Možná mě odposlouchávali, říká Prymula

Podle vašeho staršího vyjádření jste vůbec netušil, že na Vyšehradě bude pan Havrlant. Ten ale Deníku N řekl, že jste ho přizval vy. Můžete ten rozpor vysvětlit?

Jak jsem to říkal, to je naprosto pravda. V tu chvíli tam nebyl a mně řekli, že by mohl přijít. Tak jsem odpověděl, ať přijde, když je tady v Praze. To je všechno.

Počkejte, teď tomu vůbec nerozumím.

Tady zase koluje milion konspiračních teorií. To byla úplně normální schůzka, klasická. Měl jsem s sebou mobil, měl jsem ho zapnutý. A protože očekávám, že jsem odposloucháván, tak tam