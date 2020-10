První blok proti Babišovi je hotový. TOP 09, ODS a lidovci spojili síly, nabízí „kompetenci proti papalášství“

Čtyři měsíce námluv dospěly k pomyslným zásnubám – dnes krátce po patnácté hodině podepsali předsedové KDU-ČSL, TOP 09 a ODS memorandum, že společně půjdou do voleb do Poslanecké sněmovny. Strany ještě musí podepsat koaliční smlouvu a dohodnout se na podobě kandidátek. Zatím ale všichni tvrdí, že je zde velká vůle dospět do cíle, kterým je podle nich porážka hnutí ANO.

Jako první si vzal slovo předseda nejsilnější ze tří stran Petr Fiala, podle nějž Česko poznamenala epidemie koronaviru, z níž se země bude ještě delší dobu vzpamatovávat.

„ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se rozhodly kandidovat společně do voleb do Poslanecké sněmovny,“ oznámil Fiala.

„Chceme dát lidem naději, že tu nebude vládnout populismus, nebudou tu vládnout prázdné