Jedenáct dobře míněných rad Babišově vládě, která si s epidemií covidu neví rady

Komentář Petra Koubského: Je to klasická filmová scéna: skupina objevitelů – nebo náhodných kolemjdoucích, často dětí – narazí na strašlivě složité zařízení plné ukazatelů, páček a světýlek. Může to být ovládací pult jaderné elektrárny, může to být palubní deska kosmické lodi mimozemšťanů.

Dříve či později padne osudná věta: „Co se asi stane, když zmáčkneme tenhle knoflík?“ Co následuje, to záleží na žánru: zda je to kreslená pohádka, komedie, nebo thriller.

„Co se asi stane, když zakážeme v noci vycházet ven?“ řekla si v pondělí parta objevitelů v jednom pěkném domě v Praze na nábřeží. A zmáčkli dalších pár knoflíků, jak to dělají od jara. Pak vždycky počkají, co se stane. Člověk je málem slyší: „Slováci povolili chodit ven jen v noci. Co kdybychom to my udělali opačně?“

Je to samozřejmě nadsázka, ironie, sarkasmus. Neberte mě doslova. Ale berte mě vážně. Protože tohle vážné je.

Věci se vyvíjejí náramně rychle. Před několika dny jsem formou komentáře upozornil, že není dobré měnit řidiče autobusu za jízdy. Bylo to naivní; vždyť teď se zdá, že je autobus bez řidiče, místo něj tam je ta skupinka zvědavců, kteří zkoušejí mačkat knoflíky. Varování přesto platí. Chystají se v osobě nového ministra zdravotnictví angažovat řidiče, nebo jen dalšího do party experimentátorů?

Píšu tento komentář v situaci, ve které se do novin psát nemá: pod