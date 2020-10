Festivalům zůstane hybridní podoba, říká ředitel právě začínajícího jihlavského festivalu dokumentů

Festival zahajuje Nová šichta, film „o člověku, který je nucen čelit velké životní výzvě“. Jeho hrdina se po pětadvaceti letech letech fárání rozhodne rekvalifikovat na programátora. Je to vědomá paralela s výzvami, jež s sebou nese pořádání festivalu v dnešní době?

Já to nevztahuju jen k festivalu, protože festival je odraz toho, čím prochází celá společnost. Nová šichta je nejen pozitivní a povzbuzující pro každého z nás, ale je i metaforou dnešní doby. Protagonista Tomáš Hisem je pro nás vzorem, že touto zkouškou lze úspěšně projít. Režiséru Jindřichu Andršovi se podařilo postihnout téma, které v době natáčení ještě nebylo aktuální. A stejně jako Hisem se i společnost adaptuje na současnou situaci a zvládne ji.

Jak moc se přesun Ji.hlavy do online prostředí promítl do programu? Musel se ořezat, nebo do něj naopak něco přibylo?

Online uvedeme přes 270 filmů, což znamená, že letošní ročník bude na 99,9 procenta stejný, jako by byl ve fyzické podobě. Moc si vážíme podpory a důvěry tvůrců, producentů, distributorů i institucí, které pro nás zohlednily aktuální situaci. Do poslední chvíle, tedy do zavření kin, jsme se připravovali na verzi fyzickou, i kdyby měla proběhnout třeba na 30 procent kapacity sálů, protože nám to přišlo jako důležité gesto směrem k filmařům i divákům. Se zavřenými kiny je ale situace jednoznačná.

Uvažovali jste o změně termínu?

Nikdy. Od začátku jsme věděli, že