Ze studní mizí voda, praskají domy. Jak se žije Čechům, Němcům a Polákům na okraji dolu Turów

Michael Martin žije ve Václavicích dvacet let a sleduje, jak mu ze studny postupně mizí voda. „Věděli jsme o tom dolu už dávno, ale do běžného života nijak nezasahoval, jen občas bývaly slyšet dopravníky. Problémy s vodou u nás začaly tak od roku 2015, ale někomu vyschla studna už v roce 2013. Asi to má s tím dolem nějakou souvislost. Tady vedle na Uhelné, která je k dolu ještě blíž, jsou studny vyschlé už víc než dvacet let,“ popisuje, s jakými problémy se místní potýkají.

Michael Martin i další lidé v okolí musí neustále myslet na to, aby voda nedošla. „Víc než půl roku musíme s vodou hodně šetřit. Ve studni máme maximálně tak dvacet litrů denně. Vypomáhám si tím, že si