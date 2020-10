Proč vláda nezavede tvrdý lockdown? Neshodneme se na tom a Prymula tvrdá opatření ani nenavrhuje, říkají ministři

Měkčí model, který vláda nyní razí a který se projevil i ve včera vyhlášených opatřeních, se nelíbí ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) a jeho stranickým kolegům, kteří by raději šli cestou zhruba třítýdenního zákazu vycházení a zmražení ekonomiky. Jenže pro to nemají dostatečnou podporu, proti jsou ministři za ANO.

„Protože pro to není na vládě většina,“ vysvětloval včera Hamáček na Twitteru, proč vláda nevyhlásí podobně tvrdá opatření jako Izrael. Pro Deník N následně doplnil, že nejde jen o neshody mezi vládní ČSSD a ANO. „Takhle jednoduché to není. Ale je pravda, že naši ministři by podpořili i opatření, která sice více zasáhnou ekonomiku, ale jsou razantnější a mají šanci přinést výsledky,“ dodal.

Tvrdý lockdown odmítají Havlíček a Schillerová

Ministři z hnutí ANO raději volí mírnější opatření a argumentují většinou ekonomickými faktory. Pokud by se restrikce ještě zpřísnily, dopadlo by to podle nich příliš tvrdě na českou ekonomiku.

„Hlavně duo Havlíček–Schillerová. Oni prostě nechtějí