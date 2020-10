„Lepší komunikace“ v praxi: ministři utíkají před novináři, k dotazu, co se změní, zdravotnictví dvanáct dní mlčí

Brífink začal v pondělí ve 21.20, téměř pět a půl hodiny po avizovaném začátku. Po půl hodině dostali novináři možnost klást otázky, po pár minutách a několika dotazech mluvčí vlády Jana Adamcová konferenci ukončila s tím, že je pozdě. Na část médií, jejichž novináři přes šest hodin čekali na možnost položit dotaz, se tak nedostalo.

Reportérka Deníku N Barbora Janáková se například chtěla zeptat, jak to bude s odchodem Romana Prymuly z funkce – ministr v pátek oznámil, že rezignovat nehodlá (a na tiskové konferenci nepovolil žádné dotazy). Během víkendu otočil, že odstoupí, až bude znám jeho nástupce, pak se nevyjadřoval. V té době ještě nikdo oficiálně nepotvrzoval, že se novým ministrem stane hematolog Jan Blatný – to Hrad potvrdil v úterý odpoledne.

Deník N oslovil novináře ze dvou médií, na jejichž otázky se také nedostalo. Radek Bartoníček z Aktuálně.cz se chtěl zeptat na to, zda postupné zavádění opatření Prymula vyhodnocuje jako správnou metodu a zda by z dnešního pohledu neudělal něco jinak. Veronika Neprašová ze serveru Novinky.cz zase chtěla položit dotaz, jestli má vláda číselně podloženo to, jak se bytové večírky podílejí na šíření nákazy, když jimi obhajuje zákaz vycházení, a otázku, jak proti šíření nemoci pomůže zkrácená otvírací doba obchodů, která nakupujícím neumožní rozprostřít se v prodejnách tak dobře v čase.

Sama vláda ústy Babiše i Prymuly v posledních týdnech slibovala, že bude lépe komunikovat. Premiér nedávno na interpelacích mluvil o polidštění komunikace. Prymula zase „sebekriticky přiznal“ špatnou komunikaci v televizním projevu před čtrnácti dny a slíbil zlepšení.

Jenže po čtrnácti dnech je zjevné, že žádné zlepšení nepřišlo.

Tiskové oddělení bez mluvčí

Ilustruje to pohled na tiskové oddělení klíčového resortu – ministerstva zdravotnictví. S ministrem Adamem Vojtěchem skončila mluvčí Gabriela Štěpanyová, poslední vyjádření médiím poskytla koncem září.

Až 22. října ministr Prymula, který předtím slíbil komunikovat srozumitelně a lidsky, uvedl, že „byla etablována nová tisková mluvčí“. Na webu ministerstva dodnes není u tiskového oddělení uvedeno, jak se jmenuje, a schází