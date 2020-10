Na pivo ve Vietnamu: hlasité říhání nevadí, platit za ostatní je čest a nostalgie po Česku

Vietnamci mají s Čechy společného víc, než by si člověk pomyslel. Třeba lásku k pivu, v jehož konzumaci jsou se 43 litry na hlavu ročně v jihovýchodní Asii přeborníky. V Hanoji nebo Ho Či Minově městě najdete české hospody nebo minipivovary a lahvové pivo Hanoi svou chutí nápadně připomíná klasické světlé ležáky. Jen si musíte zvyknout, že tu neplatí některá česká pivařská tabu.

V hanojské restauraci Zubr sice vlastní pivo nevaří, ale natočí vám tam napěněnou sklenici ze sudu, který lodí dopravili přímo z přerovského pivovaru. V současné době je to jediná česká hospoda ve Vietnamu, kde jako provozní pracuje Čech.

Majitelem Zubra je Nguyen Quang Ninh, jenž přijel do Československa v roce 1988 a zůstal tu jako podnikatel dvacet sedm let. Naučil se plynně česky, hrál rekreačně fotbal, chodil do hospody a oblíbil si český pop, který u Zubra často pouští.

Nakonec ho však dostihl typický osud prvorozeného syna a v roce 2015 se vrátil domů, aby se postaral o nemocnou matku. Podle vietnamských tradic totiž musí nejstarší dítě pečovat o staré rodiče a vrátit se domů, i když je třeba na druhém konci světa.

Zanedlouho mu však začala chybět česká kultura a zejména pivo, a tak se rozhodl otevřít si v Hanoji českou hospodu. Odpověď na otázku proč zrovna Zubr, když se nejedná o světoznámý pivovar, je velmi prozaická. „Nechal jsem si z Česka poslat několik lahvových piv,