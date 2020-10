Komentář Petra Janyšky: Celé Polsko je na nohou, demonstrace v desítkách měst. A to v době rostoucí epidemie, kdy je zákaz srocování a každý si dává pozor a zbytečně nevychází. Ženy protestují už pátý den před domem Jaroslawa Kaczyńského, před kostely, před paláci arcibiskupů i před sekretariáty vládní strany PiS. Začínají blokovat ulice, náměstí, na středu chystají stávku.

Kaczyńského hra s ohněm: do ulic během epidemie vehnal davy rozhořčených žen

Ženy si už neberou servítky. Hesla z demonstrací ukazují na jejich zoufalství a hněv, radikalizují se. „Tohle už je válka,“ volají často. A taky „Pryč s kačerem diktátorem“ (Kaczyńského přezdívka). Protestující mají jasno, kdo za tím vší stojí: katoličtí biskupové. „To je moje tělo, ne tvoje náboženství“ bylo slyšet na mnoha místech. V neděli se konaly před kostely i uvnitř nejrůznější protestní shromáždění, nad nimiž ženy rozvinuly transparenty.

Proč to všechno? Co se Jaroslawu Kaczyńskému nepodařilo v minulosti dvakrát prosadit cestou změny zákona, protože mu v ulicích hned protestovaly desetitisíce žen v černém, to teď prosadil rozhodnutím Ústavního soudu. Vnutit ženám, že nejsou pány vlastního těla, ale pouhým inkubátorem, že o jejich intimitě rozhodují politici. Prosadit změnu takzvaného „kompromisu“ ohledně interrupcí, který v Polsku platil od roku 1993.

V Polsku s trochou nadsázky platí, že za vším je možné hledat katolickou církev. Ta tenkrát uzavřela s polským státem pakt, kdy výměnou za to, že podpoří vstup země do EU, získala od premiéra Tadeusze Mazowieckého praktický zákaz interrupcí, do té doby podobně liberální jako u nás. Od té chvíle tam byly potraty legální jen ve třech případech: vážného poškození plodu, ohrožení života a zdraví matky, a incestu a znásilnění. Což znamená, že se v této čtyřikrát větší zemi než je naše, se ročně legálně uskutečnily dva tisíce interrupcí, a z nich 98% z důvodu vážně poškozeného plodu.

Potratů tolik jako všude jinde, i přes zákaz

Znamená to, že se v Polsku rodí víc dětí než u nás nebo jinde v Evropě? Nikoliv. Země má jednu z nejnižších natalit v unii a polské ženy podstupují interrupce jako ženy všude jinde. Podle seriózních odhadů to je 200 tisíc zákroků ročně. Jenže