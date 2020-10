Duka je papežštější než papež, Františkova slova o svazcích homosexuálů ale dál provázejí nejasnosti

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo… To, co musíme vytvořit, je zákon o občanských svazcích. Takto by homosexuálové mohli požívat zákonné krytí. Normy tohoto typu jsem hájil,“ říká papež v dokumentu rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského nazvaném po něm – Francesco.

Slova vyvolala značný ohlas. Světová média včetně velkých agentur (ze kterých čerpá mimo jiné i český tisk) o papežových slovech informovala jako o podpoře pro stejnopohlavní páry. Autenticitu výroku ale brzy začala část katolíků zpochybňovat. Kde je tedy pravda?

Co víme

Vzhledem ke složitosti tématu musíme začít tím, co víme. Papež slova skutečně pronesl. Nikoliv však přímo pro autora dokumentárního snímku, ale v rok starém rozhovoru vedeném zkušenou mexickou novinářkou Valentinou Alazrakiovou.

Zmíněná pasáž přitom v původně odvysílaném televizním rozhovoru nikdy nezazněla, protože byla vystřižena. Věty na sebe navíc přesně nenavazovaly, několik minut trvající pasáž Afinejevskij sestříhal do již zmíněného úryvku.

Autor dokumentu se manipulace dopustil minimálně v