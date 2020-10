„Zas tolik jsem toho neprovedl.“ Proč neumíme přiznávat chyby a co z toho plyne

Komentář Jána Simkaniče: Jak rádi přiznáváte chybu? Pro většinu lidí to je nepříjemný a náročný proces. Ostatně legendární „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“ o chybách ve vztahu nezlidovělo náhodou a aktuální politické události k tématu také poskytují vynikající studijní materiál. Důležité je však pochopit, proč se to všechno děje a co s tím každý z nás může dělat.

První reakcí ministra zdravotnictví Romana Prymuly, když musel vysvětlovat porušení protiepidemických pravidel, byla věta: „Zas tolik jsem toho neprovedl.“ Stačilo pár hodin a z výmluv se přesunul k popírání: „Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil.“

Michala Haška se musela Daniela Drtinová zeptat jedenáckrát, aby jedenáctkrát popřel, že byl účastníkem akce, které se pak začalo říkat „lánský puč“.

Podobně Andrej Babiš dokázal tvrdit, že žádný střet zájmů nemá, následně uznal, že ho má, ale nezneužívá ho. Dnes nemá problém hulákat na lidi, ať ho už ale opravdu konečně všichni začneme brát vážně, jako by to nebyl on, kdo říkal, že vir slábne, že je všechno pod kontrolou a vlastně se nic neděje. A nezapomeňte, že nikdy neodstoupí!

Ale nemusíme zůstávat jen v Česku: když na amerického prezidenta Billa Clintona praskly jeho erotické hrátky se stážistkou, šel s pravdou a omluvami ven až ve chvíli, kdy čelil impeachmentu. Než Nixona doběhla do hořkého konce aféra Watergate, trvalo to také dlouhé měsíce. Počet lží, které americká média napočítala prezidentu Donaldu Trumpovi za necelé čtyři roky, přesáhl už dvacet tisíc, a jak víme, Trump neví, co je to omluva. A když už jsme u prezidentů – že článek Hitler je gentleman neexistuje, Miloš Zeman nedokázal přiznat dodnes. Vše výše zmíněné představuje jen malý zlomek nejznámějších příkladů z politiky.

Výmluvy, vytáčky, zpochybňování, popírání, obrana útokem, to všechno patří do obvyklého arzenálu zbraní ve chvíli, kdy je politik přistižen při lži. Proč? Protože je to normální reakce lidské mysli.

Pokud však budeme chápat, jak tento proces funguje, můžeme se na něj připravit, vzdorovat mu a překonávat ho. Máme tak šanci dosáhnout lepších výsledků, nejen v politice, ale i v osobním životě.

Vlastní smysluplný příběh

Pomoci nám s tím může