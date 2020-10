… a Amerika zvolila prezidentku. Reportáž z detailní hry přibližuje, jak vyhrát boj o Bílý dům

Deskové hry dávno nejsou jen abstraktní nebo pohádkové kratochvíle: řada jich přibližuje historické dění, mnohé ve strategickém měřítku, dává vhled do rozhodování vůdců, usilujících s omezenými zdroji a pod tlakem soupeře o úspěch. Například americká námořní pěchota jako učební pomůcku používá sérii válečných deskovek Next War.

Taktické prvky amerických prezidentských voleb by bylo možné vyučovat na hře 1960: Making of the President. Titul z roku 2008, oceněný jako nejlepší strategie pro dva hráče, vychází z jednoho z nejvyostřenějších duelů americké historie, v němž demokrat John F. Kennedy porazil republikána Richarda Nixona.

Vyzkoušeli jsme ji jako dva z novinářů, kteří budou už za několik dní vám, čtenářkám a čtenářům Deníku N, přinášet zpravodajství ze skutečné americké volební noci. Podobností s letošním kláním je v ní tolik, že vám naši zkušenost chceme přiblížit.

Základní rysy soupeření o Bílý dům se od duelu Kennedy–Nixon vlastně nezměnily. Stále jde o úspěch v klíčových státech, nastolování mediální agendy, umění působit kompetentně, využívat přízně osudu a minimalizovat škody, když se něco nepodaří.

Zatímco opravdová Amerika trne nad neustále se měnícími preferencemi a předvolebními mapami, nás to klání čeká nanečisto, ale přitom podobně: jsou tu státy, počty volitelů, počáteční rozložení sil, můžeme si zkusit naklonit média nebo se profilovat v hlavních tématech veřejné diskuse té doby: obraně, ekonomice i lidských právech. V tom jsou na tom Trump i Biden podobně jako Kennedy a Nixon před 60 lety.

Ozkoušíme si i rozhodnutí, jimž čelí: zvládnu využít toho, když se soupeř nebo soupeřka ocitne v úzkých? Potřebuji nezbytně letět na mítink v Pensylvánii, nebo „hoří“ na Floridě? Neunavím síly své i svého týmu natolik, že nedokážu najít žádná překvapení v rukávu, pomáhající vyhrát řadu drobných politických střetů tu či jinde, které kampaň náhodně přinese?

Není a nemůže to být jako skutečné volby, ale i při všem zjednodušení zůstává řada rovin, na nichž se utkáme zároveň, se silami, které se vyčerpají snadno, obnovují mnohem hůř a ještě jsou zranitelné protivníkem.

Samotné dění ve hře tvoří karty se skutečnými událostmi předvolební kampaně: rostoucí vliv černošských voličů v populačních centrech na americkém Severu, výběr kandidáta na viceprezidenta, vyostření napětí s Moskvou… Mnohé karty mají různé efekty podle toho, jak si zrovna na mapě kdo stojí. Každý z nás vidí malou část bezprostředně se blížících událostí, na které se můžeme nachystat.