Historie nám v Sorkinově strhujícím Chicagském tribunálu šlape na paty

Soud s „Chicagskou sedmičkou“ demonstrantů v roce 1968 patří mezi určující události moderní americké historie. O nechvalném soudním řízení vznikla už řada filmů, divadelních i rádiových her a bezpočet knih. Snad proto ležel scénář Aarona Sorkina ladem 15 let i přes snahu osobností jako Steven Spielberg o jeho realizaci – zdálo se, že další převyprávění se nepodaří zafinancovat kvůli zdánlivé nepotřebnosti. V roce 2020 však hvězdně obsazený Chicagský tribunál přesto dorazil na monitory díky streamovací službě Netflix. Podle Sorkina, jenž se nakonec sám chopil režie, se tak děje právě v době, která se přelomu šedesátých a sedmdesátých let začíná nebezpečně podobat.