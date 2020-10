Princeznu Dianu na válečné stezce provázely falešné nástrahy. Dokument rozkrývá pozadí klíčového interview

Britský kanál odvysílal nový dokument, který se vrací k 25 let starému televiznímu rozhovoru BBC, v němž princezna Diana poprvé promluvila o svém nefunkčním manželství s princem Charlesem. Ukazuje na problematické praktiky reportéra, který klíčový rozhovor s princeznou vedl.

Kdykoliv se vracejí britští dokumentaristé k nepovedenému manželství následníka britského trůnu prince z Walesu s princeznou Dianou, uváznou na mělčině několikrát přežvýkaných faktů nebo sentimentálních spekulací.

The Truth Behind the Interview (Pravda o rozhovoru) producenta a režiséra Dany Chamberse, kterou odvysílal ve čtvrtek 22. října televizní kanál Channel 4, však u ostrovní kritiky uspěla. Zdokumentovala rozpad manželství prostřednictvím dvou rozhovorů, které v letech 1994 a 1995 poskytli BBC v té době už odloučení manželé.

Autoři dokumentu přitom zrekonstruovali novinářské praktiky, které provázely přípravu rozhovoru s princeznou z Walesu. Na pomyslné lavici obžalovaných přitom místo paparazzi z bulvárních listů skončili novináři z BBC. A také vedení korporace.

Charles s Dianou žili od konce 1992 oddělení, manželství samotné však přestalo fungovat už v roce 1987. V létě roku 1994 připustil princ z Walesu před televizními kamerami BBC opakovanou nevěru se svou dávnou přítelkyní Camillou Parker Bowlesovou.

Od chvíle, kdy jeho přiznání britská korporace odvysílala, spřádala Diana plán, jak zveřejnit svou verzi událostí, které vedly ke krachu manželství.

Lepší držet „pod pokličkou“

Během roku 1995 se dvakrát setkala se šéfredaktorem nejčtenějšího britského seriózního listu Daily Telegraph Maxem Hastingsem. Koncem září 1995 se za ním vydala do jeho venkovského sídla poblíž Hungerfordu v hrabství Berkshire.

„Řekl jsem jí tehdy, že mi nesmírně lichotí, že se za mnou táhne z Londýna takovou dálku. Odpověděla, že jí strašně záleží na tom, aby se lidé dozvěděli také její verzi příběhu,“ uvedl Hastings v novém britském dokumentu.

„Bylo naprosto jasné, jak moc Charlese nenávidí. Když jsem se jí zeptal, zda s ním