Skepse vůči očkování v západních zemích je vysoká a značné procento lidí už teď razantně odmítá i vakcínu proti covidu. Odborníci jsou přesvědčeni, že jen ona může ochránit zejména ohrožené skupiny lidí. Deset koronavirových vakcín míří do finále a jednu z nich má předobjednanou i Česká republika. Kdy se jí dočkáme? Jak bude fungovat? Jakou bude mít účinnost? Odpovídá viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR.

Kdyby šlo s vakcínami vše jak po másle, bylo by to podezřelé, říká viroložka. Ruské nedotestované bych nepovolila ani v krizi

Ráda bych si s vámi povídala především o vakcínách a těším se na optimistické zprávy, ale začnu z druhého konce. V poslední dekádě u nás silně narostla skepse vůči očkování, také zpochybňování výhod, zveličování rizik i šíření tisíckrát vyvrácených mýtů a podle posledních průzkumů se nezdá, že by pandemie něco výrazně změnila – proti koronaviru by se tři pětiny Čechů očkovat nedaly. Je to pro vás překvapení?

Ano, přiznám se, že je, očekávala bych větší zájem. Ta očkovací skepse, která je v celém západním světě, vedla mimo jiné k novým epidemiím spalniček. Dlouhodobě mám pocit, že lidi už s odpuštěním nevědí, co roupama dělat, protože se máme opravdu dobře: neumírá se na žádné ošklivé infekční choroby, nemáme válku, takže si vymýšlejí blbiny. Domnívala jsem se, že se to v současné situaci změní.

Ale průzkum byl zveřejněný v září, tudíž se lidí ptali v době, kdy se zdánlivě „nic nedělo“, měli jsme za sebou první vlnu, ve které sice spousta lidí přišla o peníze, jiní museli doma učit děti, bylo to nepříjemné, ale v nemocnicích se nic tak hrozného nedělo. Pokud nyní umře několik tisíc lidí, možná se názor lidí opravdu změní.

Lidé už umírají, v některých regionálních nemocnicích se dramata odehrávají už teď. Pořád je to málo?

Bohužel. Je strašně smutné, že musíme dojít do situace, která nás teprve čeká, aby velká část společnosti pochopila, o co opravdu jde. Odmítali roušky, odmítají si připustit, že jsme v průšvihu, odmítají vakcínu, protože zatím tu tragédii není, respektive nebylo vidět.

Na jaře jsme žádnou katastrofu neviděli. Následně vláda vydávala chaotické pokyny, reagovala pomalu a medicínské celebrity dlouhodobě zlehčovaly situaci. Tyto tři faktory sehrály podle mě zásadní roli. K tomu je třeba zmínit i praktiky některých médií.

Povinné očkování určitě nebude

Pojďme k té optimistické zprávě. Vakcína, kterou vyvinuli vědci z Oxfordské univerzity a firma Astra Zeneca a kterou má objednanou i Česká republika, je ve třetí fázi klinických zkoušek a funguje prý zatím výtečně. Kdy ji tedy můžeme reálně očekávat?

Firma ohlásila, že během