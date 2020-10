Svoboda žen končí tam, kde začínají jejich těla

Minulý týden zveřejnila devětadvacetiletá slovenská poslankyně Vladimíra Marcinková na svém Facebooku netradiční snímek. Ani ne měsíc po porodu dcery se na něm za pomoci asistenta snažila dostat kočár přes strmé schodiště budovy parlamentu.

Mladá poslankyně původně nechtěla pracovat, sama ke své fotografii napsala, že se během šestinedělí nikam nechystala. To, co ji vyhnalo do práce, byl návrh zákona její parlamentní (i koaliční) kolegyně Anny Záborské. Ten na jedné straně sice zaváděl finanční pomoc pro těhotné ženy, zároveň ale zdvojnásoboval čekací lhůtu na přerušení těhotenství, vyžadoval podrobnější vysvětlování důvodů a druhou lékařskou zprávu v čase, kdy zákon jasně stanovuje časový limit, do kterého lze těhotenství ukončit (z poslední podmínky poslankyně pod nátlakem ustoupila).

Jde zároveň o několikátý návrh na zpřísnění interrupcí, který se na Slovensku objevil za krátkou dobu od nástupu nové vlády, a poslanci už teď avizují, že to budou zkoušet dál.

Tento návrh neprošel o jediný hlas – zřejmě právě ženy, která se do parlamentu vydala i přesto, že tou dobou chtěla být zcela jinde.

Posvátný boj, který nesnese odklad

Stejně tak by svůj čas nejspíš rády trávily jinde ženy v Polsku, které se vydaly do ulic na protest proti verdiktu tamního ústavního soudu. Ten minulý týden rozhodl, že ukončení těhotenství kvůli poškození plodu – jedna z mála výjimek ze zákazu potratů v přísně konzervativní zemi – je protiústavní. Soud složený téměř výhradně z nominandů konzervativní strany Právo a spravedlnost tak de facto potraty zakázal. Povolené výjimky znásilnění, incestu nebo ohrožení života ženy tvoří už jen naprosté minimum případů za poslední roky.

To, že se obě země potkaly ve stejnou dobu se stejným tématem, není náhoda, ale