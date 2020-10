Faltýnek, tajná schůzka a plošné testování za miliardy. Varovné kontrolky? Spíš barevná hudba

Celé zdravotnictví jede v těchto týdnech nadoraz a často pomyslně už za ním. Pouze s mírnou nadsázkou lze říct, že v Česku nejsou vytíženější osoby než ministr zdravotnictví a ředitelé nemocnic. Každá minuta jejich práce dnes rozhoduje o tom, kolik z nás za pár týdnů onemocní a kolik zemře.

Není to přehánění, architektura karanténních opatření, reorganizace nemocniční péče, navýšení kapacit, koordinace pomoci ze zahraničí – to vše jsou kritické faktory, jejichž správným nastavením a kombinací lze stále ještě aspoň trochu napravit selhání uplynulých měsíců.

Jenže se náhodou ukázalo, že ministr zdravotnictví a ředitel jedné z největších nemocnic v zemi sklapnou podpatky, sednou do služebního auta a vyrazí na jednání – na povel Jaroslava Faltýnka. A to na schůzku, o které se zjevně neměl nikdo dozvědět, do restaurace, která měla být zavřená.

Už v tuto chvíli kolem ní bliká tolik varovných kontrolek, že by vydaly na barevnou hudbu způsobilou uspokojit i náročný vkus toho typu klientely, který se ve Faltýnkově oblíbené restauraci – soudě alespoň podle fotek jejího interiéru – zřejmě schází.

Jaroslav Faltýnek se totiž v rámci Babišovy éry dávno stal