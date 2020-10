Uzavření některých obchodů a služeb a omezení pohybu mají zbrzdit epidemii a předejít vyčerpání kapacit nemocnic. Podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala jsou opatření dobře nastavena s jednou výjimkou – zakázal by demonstrace. „Opatření se v takových podmínkách dodržují velmi těžko: ti lidé jsou u sebe, křičí se tam, skanduje. To jsou ty superšiřitelské akce,“ upozorňuje Smejkal.

Když se vše povede, bez silných restrikcí budeme nejdřív o Vánocích, říká epidemiolog Smejkal. Zakázal by demonstrace

Ve středu přišla nová sada opatření blízká jarním restrikcím: uzavření maloobchodů a služeb (s řadou výjimek, které se podle ministra Havlíčka týkají asi 50 % provozoven), omezení pohybu a kontaktu mezi lidmi, omezení počtu osob pohybujících se společně venku… Jsou podle vás z epidemiologického hlediska přijatá opatření odpovídající aktuální situaci?

Jsou odpovídající. Otázkou je, zda je lidé budou striktně dodržovat. Důvěra české vlády není zdaleka srovnatelná třeba s Německem, Švédskem, o to lépe musí komunikovat.

Jak velkou ranou pro důvěru lidí je fakt, že sám ministr zdravotnictví vládní opatření porušil, když navštívil restauraci po zavíračce, odkud posléze vyšel, a do auta vstupoval bez roušky, jak zachytili fotografové Blesku?

Nevím, jak se to přesně stalo, proto se k tomu nechci konkrétně vyjadřovat. Ale obecně platí, že musíme všichni dodržovat opatření. Jestliže ministra někdo pozval a on pak vyšel ven a ještě si nenasadil roušku? Každopádně jeho odborný názor musí znít dál.

Je to ale věc, která ve společnosti rezonuje, a když mluvíme o důvěře ve vládní opatření, jaký může mít dopad, že máme ještě k tomu vládní krizi?

To důvěře nepřidá. V tuto chvíli by bylo ale žádoucí, aby se ministři moc často neměnili. Protože spolu s nimi se mění i náměstci a další, ministerstvo se na nějakou dobu paralyzuje. Sotva si sedlo s panem Prymulou, přišel by nový ministr. Kontinuita je pro důvěru důležitá.

Jsou opatření dostatečná? Pokud ne, co vám v nich chybí?

Jsou dostatečná. Co nechápu, je povolení