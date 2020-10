Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se Přihlaste se Zapomněli jste heslo? Přihlásit se

Vláda v tomto týdnu zakázala vstup do restaurací, ty mohou zákazníky obsluhovat jen přes výdejní okénko, a to do 20 hodin. Všichni restauratéři zavírají také zahrádky od Václavského přes Staroměstské náměstí i v uličkách Starého Města.