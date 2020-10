Babiš ztrácí nejen Prymulu, ale i kus reputace každý den. Zeman si dává načas a nepomohl mu

Česká vláda dnes dostala velkou ránu. Deník Blesk přišel ráno s informací, že ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) porušil vládní protiepidemiologická opatření, která sám spoluvyhlašoval. Konkrétně návštěvou schůzky v restauraci na Vyšehradě ve společnosti předsedy poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Již tak narušená důvěra ve vládní opatření se opět prohloubila. Kabinet se potýká s tím, že část společnosti nerespektuje vládní zákazy, které přicházejí postupně, po vlnách, často chaoticky. Premiér Andrej Babiš označil informaci Blesku za absolutní katastrofu.

„Když my požadujeme po lidech, aby dodržovali nařízení, musíme jít příkladem. Taková chyba se nedá omluvit,“ řekl Babiš a vyzval svého ministra k odstoupení.

Má v tom pravdu. Informace o Prymulovi s Faltýnkem i celodenní dění a způsob obhajoby obou politiků s řadou problematických a často protichůdných vyjádření rozhodně nepomohou k prohloubení důvěry v kroky vlády.

Stalo se to v nejhorší možné době. V posledních třech dnech zemřely na koronavirus tři stovky lidí, virus pronikl do ohrožených skupin a ve velkém i mezi zdravotníky. To nejhorší zemi přitom ještě bohužel čeká. Další propad důvěry je z tohoto pohledu naprosto nežádoucí.

Z pohledu politiky je dnešním poraženým Andrej Babiš. Podle sociologických dat lidé oproti jarním měsícům výrazně méně respektují vládní restrikce, výrazně také padla spokojenost s politikou. Podle agentury Kantar CZ začínají navíc být zejména voliči hnutí ANO v posledním měsíci s politikou nespokojeni. Co je pro Babiše horší: