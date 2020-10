Prymula si protiřečí s Faltýnkem i sám se sebou. Shrnuli jsme vyjádření o vyšehradské schůzce

Téma schůzky

Nepříliš jasno od rána panuje ohledně tématu setkání. Jinými slovy – proč se ministr zdravotnictví setkává s předsedou poslanců vládního hnutí, a to ve večerních hodinách a v prostorách restaurace, které mají být z nařízení vlády zavřené.

Na vyjádření ministra Prymuly veřejnost čekala až do půl druhé odpoledne, jako první tak schůzku okomentoval Jaroslav Faltýnek, a to rovnou u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně. Podle jeho slov to byl on, kdo ministra zdravotnictví o setkání požádal.

„Aby mě jako předsedu klubu informoval o aktuální situaci a současně mi vysvětlil tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna,“ řekl. Dolní komora by se tím měla zabývat příští úterý na mimořádné schůzi.

„Je to moje chyba. Já jsem ho prostě ten den nedohnal. Předseda Sněmovny je ještě v karanténě, a ten mě právě večer poprosil, abych to řešil z hlediska mimořádné schůze a mise lékařů. Takže byla to chyba, omlouvám se,“ dodal Faltýnek.

Další verzi přinesl