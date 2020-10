Notes: Nic nevylepší pandemii tak jako krize kolem ministra zdravotnictví

Kdo dnes očekával tradiční ráno v zemi, která je „best in covid“ s rekordem nakažených a zpráv o vyčerpaných zdravotnících, byl nejspíš překvapen. Kromě zdravotníků v ochranných oblecích se dnes totiž potili i vrcholní politici. Důvod byl ovšem méně šlechetný.

Fotograf Blesku přistihl Romana Prymulu a Jaroslava Faltýnka při nočním setkání v restauraci na pražském Vyšehradě – bez roušek a v době, kdy opatření vlády provoz restaurací zakázala a omezila i pohyb obyvatel.

Roman Prymula se později bránil tím, že žádné nařízení neporušil a restaurace se v jeho argumentaci změnila z restaurace (v rozhovoru pro Respekt z rána) na „soukromé prostory“ (na tiskové konferenci). Jak ale zjistil kolega Prokop Vodrážka, restaurace bude přece jenom restaurace, při hledání dalších tajných prostor by totiž celá krizová delegace musela podle majitele leda tak padnout ze skály.

Co všechno na slovech účastníků vyšehradské schůzky nesedělo, shrnuly Hanka Mazancová spolu s Bárou Janákovou. A že toho nebylo málo.

Samotný Prymula rezignovat odmítl, a proto ho odvolá premiér Babiš. Jméno jeho zástupce zatím není známé, premiér ale chce, aby nový ministr seděl v křesle už počátkem příštího týdne.

Pokud chcete vědět, jak vážná je situace, představte si, že by se na jaře mezi informacemi o přetížených zdravotnících a uzavřených provozovnách objevila zpráva, že ruský nebo italský ministr zdravotnictví vyrazil večer do restaurace, i když předtím všechny nařízením zavřel.

Nebo jinak – když si z vás jako politika dělá srandu už i Pražská integrovaná doprava, máte velký problém.

Pokud byste někdy potřebovali, poslední metro ze stanice Vyšehrad: ➡️ 0:18 směr Letňany

➡️ 0:26 směr Háje pic.twitter.com/1UBsfR5QyL — PID (@PIDoficialni) October 23, 2020

Nebo ještě jinak – jak ve svém úderném komentáři napsal Honza Moláček: „Pro stovky Čechů a Češek může být posledním místem pobytu na tomto světě nehostinná průmyslová hala narychlo proměněná v polní nemocnici. Potřebujeme víc než kdy jindy solidaritu jedněch s druhými. Papalášství a přezíravá opojenost moci sebou samou, které nás jindy štvou a vytáčejí, nás tentokrát mohou bez přehánění zabít – pokud tolik potřebnou soudržnost zničí a už tak silnou nedůvěru ve vládní opatření dále prohloubí.“

Jak se v podobných situacích zachovali politici v zahraničí, shrnul Honza Kudláček.

Česká politika ale není jenom Babiš, Prymula nebo Zeman. O moc se uchází i dvě silné opoziční strany – Piráti a ODS. Pro to, aby ji získaly, nejspíš budou musel spolupracovat. Zda je to vůbec možné, zjišťovala Dominika Píhová a Honza Tvrdoň. Malý náznak toho, že to nebude snadné: „Příštího premiéra postaví ODS, to je náš úkol a k tomu směřujeme své úsilí a přemýšlíme, jak to udělat, jak přesvědčit co nejvíce voličů, aby měli stejný názor jako my a stalo se to skutečností. O ničem jiném nepřemýšlíme,“ říká místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Lukáš Prchal s Michalem Tomešem zase zjišťovali, odkud přesně pochází 200 tisíc roušek, které KSČM převzala od Číny. A tyhle malé kousky tkaniny mají za sebou překvapivý příběh. Celkem 150 tisíc jich věnovala společnost China General Nuclear Power Group, která se řadí mezi zájemce o výstavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny. A roušky podle zjištění Deníku N zamíří k lidem právě v okolí Dukovan. Nuže, nezištná pomoc je nejhezčí pomoc.

Abyste si nemysleli, že se věci dějí jenom v Česku, tak ve Spojených státech se v noci uskutečnila poslední předvolební debatu Donalda Trumpa a Joea Bidena a podle většiny hodnocení nebyla tak chaotická jako ta první. Více než 48 milionům Američanů to už ale může být jedno, protože hlasovali předčasně, píše ve svém textu o debatě Kirill Ščeblykin.

Přímo v americkém Miami sledovala debatu se stovkou dalších Američanů i reportérka Jana Ciglerová a napsala z ní reportáž, ve které se překvapivě zmiňuje i Praha.

Slovensko dnes výrazně omezilo pohyb obyvatel a pustilo se do obřího projektu hromadného testování obyvatel, zatím ve dvou regionech. Počty nakažených jsou u sousedů nižší než v Česku, jenže tohle vnímání může být zavádějící.

Na to, jak (děsivě) vypadá situace s koronavirem v ruských regionech daleko od moskevských nemocnic, se podívala Petra Procházková.

Ze zahraničí ale míří i dobré zprávy a čeští zdravotníci, kteří chtějí doma pomoci. O tom, jaké problémy při tom musí překonat, píše Iva Bezděková.

A pokud chcete dodat do těchto dnů trochu odvahy poprat se s tím vším, Eliška Černá pro vás má příběh ženy, která přes všechny těžkosti zvládla péči o nemocného manžela i pět dětí a hospodářství a Filip Titlbach zase skvělou epizodu podcastu, kde vysvětluje třeba to, proč část lidí tak lehko věří dezinformacím o viru.

Hezký víkend všem, a jak by vám řekl (budoucí bývalý) ministr Prymula:

https://twitter.com/profesorprymula/status/1316662602060230658?s=21