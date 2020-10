OSN má narozeniny. Nedovedla nás k branám ráje, ale uchránila před pádem do pekel

Analýza Michaela Romancova: Největší slabinou této organizace by se mohla zdát skutečnost, že pět vítězů druhé světové války v ní dodnes může rozhodnout prakticky o všem. To, co nám ti velcí servírují, nám nemusí být vždy po chuti, ale jakékoli „menu“ je lepší než všeobecná zkáza, ke které by nutně vedl jejich střet.