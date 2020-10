Studio N: Aféra ministra Prymuly. Jak plukovník nedodržel svá vlastní opatření

Kdyby se tým prvotřídních expertů sebevíc namáhal, aby vymyslel, jak situaci v České republice ještě zhoršit, na nic lepšího by nemohl přijít. Ministr zdravotnictví Roman Prymula – pár hodin poté, co s dojemnou vážností žádal celý národ o zodpovědné dodržování omezení – se zašel s druhým mužem dominantního vládního hnutí Jaroslavem Faltýnkem pobavit do restaurace, která má být, stejně jako všechny ostatní, zavřená. Premiér Andrej Babiš vyzval oba muže k rezignaci. Roman Prymula řekl, že nic neporušil a rezignovat sám nehodlá. Páteční bouřlivé dění komentuje Jan Moláček.