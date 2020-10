O práci přijdou i dobře kvalifikovaní lidé. Společenský pád akceptovat jen tak nebudou, říká ekonom Jurajda

Vláda s druhou vlnou pandemie opět spustila programy na podporu ekonomiky. Koho a na jak dlouho by měla podržet?

Nikdo by asi neměl vyčítat programu typu kurzarbeit, že podporuje lidi, kteří jsou v částečné nezaměstnanosti. Pokud by ta pracovní místa zanikla, nezaměstnanost by byla plná. Pokud bychom si ale byli jistí, že některé odvětví nemá šanci pokračovat v takovém rozsahu jako dříve, tak nezaměstnaní lidé mají šanci najít si úplně nový typ zaměstnání.

Abyste ale toto mohl udělat, musíte být připraven v aktivní politice zaměstnanosti. To je potenciálně velmi užitečná věc. Lidi může navést na novou kariéru tak, aby ti, kteří mohou být mnohem produktivnější, neskončili na poli sbíráním brambor. To bychom promarnili velkou část lidského kapitálu.

Pokud ale nemáte nastaveny procesy, které měří efektivitu programů, například rekvalifikačních programů, tak potom se z mezinárodní zkušenosti ukazuje, že velkou část prostředků na rekvalifikace můžete promrhat, protože nikomu nepomáhají. Jako kdybyste si vzal homeopatikum místo reálného léku, tady ani nefunguje placebo efekt. V obou těchto liniích jsme ale neudělali žádný progres.

V Národním plánu obnovy neplánujeme velké investice do rekvalifikací, například online nástrojů, ani do jejich vyhodnocování. Já bych třeba velmi rád viděl větší podporu těchto politik. Ale za podmínky jejich vyhodnocování na základě individuálních anonymizovaných dat z České správy sociálního zabezpečení, která jsou teď nedostupná.

My ale neplánujeme tyto politiky