Prymula s Faltýnkem pohřbili legitimitu vlády. Jejich konec v politice je naprosté minimum, odstoupit by ale měl i Babiš

Komentář Jana Moláčka: Kdyby se tým prvotřídních expertů sebevíc namáhal, aby vymyslel, jak situaci v České republice ještě zhoršit – pokud to vůbec jde –, na nic lepšího by nemohl přijít. Ministr – pár hodin poté, co s dojemnou vážností žádal celý národ o zodpovědné dodržování omezení, která mu naordinoval – a druhý muž dominantního vládního hnutí se zašli pobavit do restaurace, která má být, stejně jako všechny ostatní, zavřená.