Vláda ztrácí poslední zbytky důvěry, lidé jsou rozumnější než vy, reaguje opozice na Prymulu

„Je to plivnutí běžným lidem do obličeje, Prymula by měl rezignovat,“ řekl pro Deník N předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Připomněl případ irského eurokomisaře Phila Hogana, který rezignoval v srpnu poté, co porušil opatření účastí na golfovém večírku.

Předseda komunistů Vojtěch Filip připomněl pohádku Šíleně smutná princezna. „Každý svého štěstí strůjcem jak říká král v klasické české pohádce kdyby král nedodržoval vlastní nařízení tak by brzo dokraloval. Je jen na panu ministrovi jaké závěry pro sebe vyvodí,“ napsal Filip Deníku N.

Podle lídra ODS Petra Fialy vláda nedokáže Česko vyvést z pandemie. „Opravdu si někdo ještě myslí, že tato vláda nás dokáže provést pandemií? Ministr Prymula a místopředseda hnutí ANO Faltýnek se vysmáli všem lidem, kteří