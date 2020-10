Proč se nedokážeme domluvit, když spolu mluvíme o koronaviru

Situace je vážná. Už s tímto tvrzením by jistě mnozí nesouhlasili. Proč se spolu v době krize nedokážeme domluvit ani na základních faktech? A co pro to můžeme udělat? Společný průsečík se v rozhovoru snaží najít psychoterapeut Honza Vojtko a vědecký novinář Petr Koubský.

Petře, stává se ti v poslední době, že se kvůli koronaviru hádáš i s lidmi, se kterými jsi dřív neměl žádné spory?

P. K.: Já mám hodně flegmatickou povahu. Nevkládám do toho temperamentní emoce, které obvykle spojujeme se slovem hádat se. Ale je mi z těch diskusí smutno. Lidé mají často extrémně odlišné názory a je nemožné domluvit se. Nepanuje tu jen odlišný názor na to, co se s tou situací mělo dělat, ale i na ta základní fakta – jestli vůbec nějaká epidemie existuje, jestli nejsou náhodou všechna čísla zfalšovaná a jestli skutečně na covid někdo umřel a jestli by náhodou stejně neumřel druhý den tak jako tak.

Jak často tyto diskuse vedeš?

P. K.: Je těžké se jim vyhnout. Tím, že o koronaviru publikuji články, tak se nemohu vyhnout odpovědnosti diskutovat se čtenáři. Nemohu se vyhnout diskuzím se svými letitými známými o tom, co se vlastně děje. Zeď neporozumění z obou stran je nesmírně vysoká.

Jak je to náročné pro psychoterapeuta?

H. V.: Setkávám se s tím v každodenní praxi. Někteří lidé opírají svou psychickou pohodu o informace, které nejsou pravdivé. Do toho chtě nechtě musím při své práci zasahovat a vytahovat takové věci na světlo. Na terapii a emocionální prožívání má tato situace ohromný