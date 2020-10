„Situaci nemáme pod kontrolou.“ Slovensko nasazuje proti koronaviru tvrdá opatření. Lidi rozdělí na ty s testem a bez něj

Slovenská vláda v reakci na vývoj epidemiologické situace ohlásila ve čtvrtek soubor opatření, které výrazně omezují pohyb obyvatel. Na měsíc se zavře většina školních tříd, na týden budou moci Slováci jen do obchodu, práce a do přírody ve svém okresu. V některých oblastech bez testu ani to.