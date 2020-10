Europoslanci chtějí zastropovat zemědělské dotace. Vegepárky jednání přežily

Společná zemědělská politika (Common Agricultural Policy, CAP), respektive z ní plynoucí dotace jsou největší částí rozpočtu celé EU. Její reforma se řeší již několik let, dnes ji ale europoslanci poslali do vyjednávacího finále, když schválili závěrečnou podobu svých pozměňovacích návrhů na příští unijní období.

Unfortunately, the CAP report is adopted. 212 colleagues voted against. We will keep on fighting to green the CAP! pic.twitter.com/yS90wP1RgO

— Bas Eickhout (@BasEickhout) October 23, 2020