Unie, NATO i gardisté z Nebrasky. Kdo všechno nabízí pomoc marodovi ze středu Evropy

Nabídnutá pomoc může v absolutních číslech působit jako nevelká, přesto je zaznamenáníhodná: kromě prosté skutečnosti, že pomocnou ruku k zachraňování životů nabízejí země, které se s koronavirem potýkají také, platí, že ti, kteří marodícímu Česku onu ruku podali, jsou často terčem konspiračních teorií.

Stačí si to srovnat vedle sebe: řetězovými e-maily a dezinformačními weby léta koluje, že NATO chystá válku s Ruskem, Němci chtějí ovládnout Evropu a skrze EU dokončit, co nestihl Hitler – a to, že američtí vojáci při přesunech v Česku postříleli přihlížející Čechy, sice není pravda, ale určitě mohla být.

Přepočteno na počet obyvatel, Česko nyní patří mezi epidemií nejzasaženější země na světě. Denně přibývá zhruba sto mrtvých (těch je celkem ke dvěma tisícům) a mnohem horší situaci brání zejména personál nemocnic, pracující s vypětím sil.

Česko nyní získá pomoc v podobě mnoha plicních ventilátorů, které jsou důležité pro lidi s těžkým průběhem nemoci covid-19. O zaslání 60 ventilátorů z aliančních zásob rozhodlo v pátek NATO, poletí pro ně dopravní letoun českého vojenského letectva. Dalších 150 ventilátorů podle vyjádření premiéra Andreje Babiše poskytne Maďarsko.

Maďarsko nám pomůže 150 plicními ventilátory. Díky Viktore, moc si téhle rychlé a významné pomoci vážím 🇨🇿🇭🇺 Hasiči ventilátory v následujících dnech převezou do @rezervy_SSHR, odkud budou rozvezeny do nemocnic dle potřeb. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 23, 2020

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek odpoledne tweetovala: „Česko zažívá těžkou dobu. Případů přibývá. Nemocnice potřebují zdravotnické vybavení. EU pomáhá. Dnes jsem mluvila s premiérem Babišem a řekla mu, že rychle odesíláme do Česka