Kde se lidé nejčastěji nakazí covidem? Nový únik „dat“ na to odpovědět nemůže

Informace, které jako první včera zveřejnil server Echo24 a po něm některá další média, vzbuzují pozornost plným právem. Otázka, které činnosti jsou v době epidemie rizikové a které méně, ve kterých prostředích se nákaza nejvíce šíří a která jsou relativně bezpečné, je nejen správná; je naprosto zásadní.

Kdybychom na ni znali spolehlivou odpověď, mohli bychom se všichni chovat odpovědněji, a přitom se nezbavovat aktivit, které nejsou z epidemiologického hlediska rizikové. Tak například šíření nákazy ve školách vypadá podle zveřejněných údajů jako téměř zanedbatelné. Položky „hromadná/společenská akce“ a „dovolená/rekreace“ taky skoro nestojí za řeč. K čemu tedy lockdown?

Abychom byli konkrétní: kumulativně se podle zveřejněných údajů od začátku března do 17. října 38,9 % všech pozitivních nakazilo na pracovišti, 21,8 % doma (ale pozor: tato kategorie se přesně jmenuje „rodina, domácnost, volný čas“). Na položku „běžné aktivity bez upřesnění“ připadá 14,5 % infekcí a na „neznámo“ 23,9 %. To je dohromady 99,1 %.

Základní školy se naproti tomu podílejí na počtu nákaz ze 4,8 %, střední 2,6 % a vysoké 1,7 %, hromadné akce přispívají jedním procentem a dovolené 0,8 %. Součet příčin přesahuje sto procent, protože dotazovaní mají možnost uvést víc než jeden pravděpodobný zdroj nákazy.

Začněme od uvozovek

ÚZIS sám v reakci na únik upozornil, že jeho sdělení je zavádějící. To se sice říkává v podobných situacích běžně, tady však jde o přiměřenou a výstižnou reakci.

Především je třeba říci, že to, co uniklo z ÚZIS do médií, opravdu nejsou data, ale „data“. Přesněji řečeno, je to