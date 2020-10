Roušky z Číny převzal Filip od společnosti, která chce stavět Dukovany. Čtvrtinu zásilky zaplatil přítel kmotra Mrázka

Celkem 200 tisíc roušek zamířilo v druhé vlně pandemie do Česka přes čínské velvyslanectví. Deník N pátral po tom, kdo jejich nákup financoval. Peníze pochází od čínské energetické společnosti China General Nuclear Power, která chce získat několikasetmiliardový tendr na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Firma se spojila s podnikatelem Vokem Wippernem, přítelem a spolupracovníkem zastřeleného šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Celý náklad 200 tisíc ochranných pomůcek pak čínské velvyslanectví v Praze předalo šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi. Roušky mají směřovat do okolí jaderné elektrárny Dukovany.

Předseda komunistů Vojtěch Filip v úterý na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně řekl, že převzal 200 tisíc roušek od čínské komunistické strany. „KSČM je rozdělí zdravotnickým zařízením a sociálním ústavům,“ řekl Filip s tím, že vyjednal dalších sto tisíc roušek pro provozovatele nemocnic Ústeckého kraje, v němž komunisté do letošních voleb měli svého hejtmana.

Už ale opomenul, že celkem 150 tisíc roušek věnovala společnost China General Nuclear Power Group (CGN), která se řadí mezi zájemce o výstavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny. Roušky podle zjištění Deníku N zamíří k lidem v jejím okolí.

Filip se o podrobnostech daru a jeho původu s reportéry Deníku N podrobněji bavit nechtěl. „Jde o dar mezinárodního oddělení ÚV Komunistické strany Číny. Že se na něm podílela některá z firem z Čínské lidové republiky, je možné. Pro nás je to vztah mezistranický,“ odpověděl v SMS šéf českých komunistů.

Redakce proto předsedu KSČM konfrontovala mimo jiné i s článkem a fotografiemi z předání, které vyšly na zpravodajském serveru Prague Chinese Times. Podpis smlouvy měl podle webu proběhnout v úterý ráno a přítomni mu měli být také zástupci firem, které jsou skutečnými dárci roušek. Článek navíc informoval o tom, že ochranné pomůcky směřují do okolí jaderné elektrárny v Dukovanech. Filip ale okolnosti setkání nevysvětlil. Následně odpověděl, že první dodávku roušek chce poslat Alzheimer centrům v celé republice.

Místopředseda komunistické strany pro ekonomiku Václav Ort následně potvrdil, že vedení partaje skutečně ví, že roušky poputují do oblasti jaderné elektrárny. „Bude to pro lidi, kteří bydlí v blízkosti Dukovan, ano,“ reagoval na otázky Ort. „Víme o tom, ale nyní budeme teprve řešit, jak to budeme distribuovat. Půjde to tam, kam je to určené,“ dodal s tím, že neví, které firmy roušky poslaly. „My ten dar převzali z velvyslanectví,“ poznamenal Ort.

Čínská ambasáda přes svůj příslib na zaslané otázky do vydání textu neodpověděla. Odpovědi nepřišly ani od energetické společnosti CGN, která se o jaderný tendr chce ucházet.

Mazání informací

Deník N se proto obrátil i na představitele serveru Prague Chinese Times. V článku totiž nejsou uvedené žádné zdroje informací o dvou firmách, které roušky platily. Telefon zvedl