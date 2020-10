Papež podpořil stejnopohlavní páry. Sníží to množství nenávistných kázání v českých kostelích, reaguje duchovní

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo… To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,“ říká papež v dokumentárním filmu František režiséra Jevgenije Afinejevského, který byl ve středu představen na filmovém festivalu v Římě.

Papež v rozhovoru vysvětluje, že je třeba ochránit stejnopohlavní páry. „To, co musíme vytvořit, je zákon o občanských svazcích. Takto by homosexuálové mohli požívat zákonné krytí. Normy tohoto typu jsem hájil,“ vysvětluje v rozhovoru pro film.

Jeho slova jsou významná, což ostatně potvrzuje také velký ohlas, který vyvolala. Katolická církev se totiž k homosexuálním svazkům dlouhodobě oficiálně staví negativně. Platný dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2003 praví, že církev musí respektovat homosexuály a snažit se o jejich pochopení. Dodává však, že tento respekt nemůže a neznamená souhlas s jejich chováním nebo uznání stejnopohlavních svazků.

„Veřejný prospěch vyžaduje, aby zákony uznávaly, podporovaly a chránily manželský svazek jakožto základ rodiny a primární jednotku společnosti,“ stojí v dokumentu kongregace. Tentýž dokument říká, že právní uznání, o němž nyní hovořil papež František, by mohlo ohrozit hodnoty, které církev zastává.

„Právní uznání homosexuálních svazků nebo jejich zrovnoprávnění s manželstvím by znamenalo nejen schvalování scestného chování, jež by pak bylo možno považovat za model pro současnou společnost, ale také zatemňování smyslu základních hodnot, které spadají pod společný odkaz lidstva. Není možné, aby církev pro dobro lidí a celé společnosti tyto hodnoty nebránila,“ stojí v něm. Dokument rovněž označuje aktivní sexuální život homosexuálů za „hřích, který odporuje čistotě“.

Církev nemá paušalizovat

Papežova slova jsou významná nejen ve světě, ale také pro českou církev. Plzeňský biskup Tomáš Holub říká, že otevřou