Vláda bez Babiše: Dokážou se na ní Piráti a ODS domluvit?

Videa podnapilých či zdrogovaných lidí stažená kdesi z internetu, varování veřejnosti, že i tací budou ve volbách hlasovat a mohou rozhodnout. Hesla „Proti anarchii“ nebo „V klinice se léčí, nefetuje“. I tak vypadala předvolební kampaň ODS v roce 2018 v Praze. Ačkoliv občanští demokraté opakovaně odmítali, že by se v ní strefovali do Pirátské strany, veřejnost, politologové i pirátští politici měli jiný názor.

„Kampaň byla zejména na sociálních sítích až nechutná a přirovnal bych ji k SPD pro lepší lidi,“ komentoval to pro Právo lídr Pirátů Ivan Bartoš. „ODS vůbec není pravicově liberální, ale ostře pravicová. Pan Fiala je takový fíkový list, jenže v ODS k žádné razantní ani personální změně nedošlo. Je to pouze pozlátko navenek,“ dodal tehdy.

O necelý rok později se do Pirátů na Twitteru opřel třeba europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Marek Benda zase o Pirátech řekl, že jsou ideově více problémoví než hnutí ANO.

V nedávné senátní kampani pak kandidát občanských demokratů Petr Bendl vytáhl do boje s pirátskou protikandidátkou Adélou Šípovou její pět let starý příspěvek k podpoře přijetí kvót pro rozdělování migrantů přicházejících do Evropy. Na svém facebookovém profilu zveřejnil video, ve kterém se označil za „jediného kandidáta, který je zásadně proti přistěhovalcům a bezhlavé pomoci nepřizpůsobivým“.

Jisté antipatie vůči ODS projevuje i část členů Pirátů. Na jejich veřejně dostupném fóru lze dohledat věty jako „radši Babiše než ODS“, „vybírat mezi Babišem a ODS je jako vybírat mezi čertem a ďáblem“ nebo „ODS není moc demokratická strana“ a další.

Za veřejnými kopanci se ale skrývá také společná práce a úsilí, jak koneckonců potvrzují i politici obou partají, které Deník N oslovil. Při pohledu na kroky stran na různých úrovních politiky v zemi lze sledovat, že spolupráce na praktických řešeních mezi nimi je možná. Obě kooperují v Poslanecké sněmovně, kde často vytváří společné hlasovací koalice a postupují ve shodě.

„To, že vás nějakým způsobem ve výrocích nakopávají politici z jiných stran, je spíš úsměvné. Zejména proto, že se ve Sněmovně fakticky dokážeme domluvit na řadě společných věcí, například když řešíme ekonomické dopady covidu-19,“ komentuje šťouchance proti své straně Ivan Bartoš.

„Dnes a denně je vidět, že se na mnohých věcech ve Sněmovně shodneme, ať už jde o postoj k jednotlivým zákonům, nebo pozměňovacím návrhům. Samozřejmě ne ve všem, ale v mnohém,“ potvrzuje první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Na úrovni krajů budou strany po letošních podzimních volbách společně sedět v osmi krajských koalicích a spolupracují také v rámci radnic – včetně druhé největší v Brně. „V řadě obcí jsme s Piráty vytvořili funkční koalice, podobné se připravují po krajských volbách na krajské úrovni,“ vysvětluje předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Jedna z nich se nachází také v Jihomoravském kraji. „Zatím jsme na začátku, ale na jižní Moravě mi Piráti přijdou programově i lidsky jako dobří partneři,“ říká Jiří Nantl z ODS. „Znám ale i pirátské politiky z jiných regionů a mám pocit, že s velkou částí strany se dá velmi konstruktivně diskutovat,“ popisuje své zkušenosti člen zastupitelstva Jihomoravského kraje a expert pro výzkum a inovace.

Jde ale o dostatečně pevný základ pro to, aby strany dokázaly společně vládnout a přenést se spolu se svými voliči přes historické šarvátky a programové rozdíly? I když obě strany zdůrazňují, že na řešení podobné spolupráce je příliš brzy, už teď se zdá, že to jedna bez druhé nezvládnou – alespoň ne v případě, že chtějí vládnout bez hnutí ANO.

Podzimní rozložení sil

Začátek října přinesl Česku téměř výhradně špatné zprávy. Počet potvrzených případů covid-19 v zemi dramaticky rostl, nápor na nemocnice nabral na síle a zvýšil se i počet zemřelých. Vláda byla po dlouhém otálení donucena vrátit se k plošným restrikcím, které přitom už dříve slovy premiéra Babiše vylučovala.

Právě v tomto období podle sociologických agentur Kantar CZ a STEM začalo hnutí ANO Andreje Babiše postupně voličskou podporu ztrácet. Poslední volební model Kantaru naměřil hnutí ANO propad na 24,5 procenta. Jde o nejnižší podporu pro Babiše od voleb v roce 2017. Na více než roční minima klesla také spokojenost s politickou situací, a to znovu zejména díky pohybům mezi Babišovými voliči.

Pro českou politiku jde o zajímavé období. V podstatě poprvé se po několika letech začínají hýbat preference mezi hlavními politickými hráči, které byly od voleb až na některé výjimky velmi stabilní. Hnutí ANO zkraje podzimu ztrácelo zejména kvůli nezvládnutí nástupu druhé vlny koronaviru.

V říjnu pak proběhly krajské a senátní volby. První zmíněné hnutí ANO vyhrálo. Získalo celostátně nejvíc hlasů i zastupitelských mandátů a úspěch slavilo celkem v 10 regionech celé země. V povolebním vyjednávání se mu již příliš nedařilo. Bude se totiž podílet pouze na třech krajských koalicích, konkrétně na severní Moravě, Ústecku a Zlínsku.

Právě tyto dva jevy jsou vydávány za předobraz sněmovní bitvy, která Česko za rok čeká. Opozičním stranám zafungovala regionální předvolební spojenectví, ve kterých si otestovaly, že spolupráce může přinést slušnou podporu. Hnutí ANO naopak částečně vysálo své potenciální koaliční partnery a v jednotlivých krajích i díky vlivu celostátní politiky nemělo s kým postavit funkční koalici.

I když sněmovní volby v příštím roce budou výrazně odlišné, protože k nim přijde zhruba o 20 procent lidí více, přelom září a října poprvé ukázal, že Andrej Babiš může být poražen. Hlavní opoziční cíl se tak zdá být zase o kousek blíž: získat většinu ve Sněmovně a sestavit vládu.

Rozhodně ale nepůjde o snadný úkol. Oslabování Babiše i jeho problém s koaličními partnery na krajské úrovni se za rok nemusí opakovat. Není ani jisté, že vzniknou opoziční předvolební bloky, které zaručí nepropadnutí části hlasů a pomůžou formacím kolem ODS a Pirátů získat více mandátů.

A i když se politici obou stran zdráhají přímo odpovědět na otázku, zda by vládní spolupráce či podpora mezi Pirátskou stranou a ODS – navíc pokud opravdu vzniknou dva předvolební bloky, s dalšími třemi stranami – fungovala, je zřejmé, že se bez sebe neobejdou.

„Zabývám se nyní spoluprací politických stran do voleb, co bude po volbách, to nechme až na dobu, kdy bude známo rozhodnutí voličů. Jak se opakovaně ukazuje, bývá jiné než různé průzkumy a předpovědi ‚expertů‘,“ odpovídá stručně na otázky Deníku N předseda občanských demokratů.

„Já jsem šel do politiky, když tady nebylo žádné hnutí ANO a republiku si porcovala sociální demokracie s ODS. Hledat u mě nějakou přílišnou afinitu k těm původním stranám lze asi těžko, nicméně i povolební dohody jsou postaveny na tom, že se vytvoří koaliční program, který se schválí, v případě vládního angažmá je to programové prohlášení vlády,“ vysvětluje svůj postoj pro Deník N předseda Pirátů Bartoš.

Na to, zda si umí představit, že by jeho strana podpořila na post předsedy vlády Petra Fialu z ODS, pokud by alternativou byla vláda hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, odpovídá: „Má filozofie v politice je, že když ji děláte dobře, tak je to ta jediná, správná cesta. Na rozdíl od některých jiných jsem o sobě nikdy neprohlásil, že budu premiérem České republiky. Sebereflexe mi v mediálním prostoru u některých stran chybí.“

Na stejnou otázku Petr Fiala neodpověděl, první místopředseda občanských demokratů Zbyněk Stanjura ale ano: „Příštího premiéra postaví ODS, to je náš úkol a k tomu směřujeme své úsilí a přemýšlíme, jak to udělat, jak přesvědčit co nejvíce voličů, aby měli stejný názor jako my a stalo se to skutečností. O ničem jiném nepřemýšlíme.“

Otázka možné spolupráce má podle jihomoravského krajského zastupitele Nantla uvnitř ODS podobu bublající diskuse: „I v ODS máme nepochybně lidi, stejně jako jsou i v jiných stranách, kteří nadřazují programovou čistotu nebo ideovou čistotu nad jiné aspekty. Někdo vnímá Pirátskou stranu méně či více příznivě. Za mě je to partner, kterého nám trochu určují voliči, a myslím si, že voliči ODS i Pirátů očekávají, že tyhle dvě síly ukončí éru hnutí ANO.“

Voličské překryvy

Až do příštích voleb jsou však Piráti a občanští demokraté stále konkurenti, kteří zčásti bojují o stejného voliče. Podle sociologa Pavla Ranochy z agentury Kantar CZ se překryv mezi elektorátem ODS a Pirátů v čase postupně zvětšuje.

„V tuto chvíli jsou Piráti dokonce nejčastěji zvažovanou stranou mezi voliči ODS – 34 % z těch, pro které je ODS první volbou, by vážně uvažovalo právě o Pirátech. TOP 09, která bývala nejčastější alternativou v minulosti, se propadla ‚až‘ na druhé místo, byť těsně, s 31 %, následuje STAN (22 %) a KDU-ČSL (13 %),“ popisuje pro Deník N zvažování voličů Ranocha.

V menší míře toto funguje i druhým směrem. Data Kantaru ukazují, že 22 % voličů Pirátů zvažuje i volbu ODS. Větší překryv podle Ranochy platí už jen směrem k hnutí STAN, se kterým Pirátská strana zvažuje vytvoření předvolebního bloku. „Dá se říci, že Piráti představují pro ODS větší hrozbu než ODS pro Piráty,“ vysvětluje sociolog.

Rozdíl představuje také to, kteří voliči té dané strany zvažují volbu svého konkurenta. U ODS jde zejména o mladší lidi do 30 až 40 let, a to spíše z velkých měst. Z pohledu demografie jde tedy o prioritní cílovou skupinu Pirátů.

„Obráceně, tedy mezi Piráty zvažujícími ODS, to ale funguje odlišně. Najdeme zde častěji muže ze střední generace s vyšším vzděláním. Čili je vidět, že i z tohoto pohledu by strategie těchto dvou stran měla být odlišná,“ říká Ranocha.

Stabilita slepovaných vlád

Případná koalice současných opozičních subjektů může být velmi široká. Tvořit by ji mohlo až pět stran a hnutí, což by byl rekord v historii samostatné České republiky. Již tento základní fakt naznačuje, jak problematická by stabilita takové koalice mohla být.

Pouze tři vlády dokázaly po roce 1992 odsloužit celé čtyřleté volební období. Konkrétně první vláda Václava Klause, kabinet Miloše Zemana a také koaliční vláda Bohuslava Sobotky. Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro Deník N popsal faktory, které ohrožují stabilitu vládnutí. Ty by se mohly týkat i budoucího spojenectví po volbách v roce 2021.

Podle něj jde například o slabou podporu v Poslanecké sněmovně, programové rozdíly mezi partnery nebo komunikace a osoba premiéra. „V letech 2002–2006 vládly v Česku koalice ČSSD, lidovců a Unie svobody. Měly ve Sněmovně většinu jednoho hlasu, což je pro vládnutí velmi nejisté zázemí,“ říká Kopeček s tím, že část nestability plynula i z programových rozdílů.

„Ještě programově propastnější rozdíl byl v koalici ODS, lidovců a Zelených v letech 2007–2009,“ popisuje Kopeček a dodává, že propast byla viditelná zejména mezi ODS a Zelenými. „Programová nepřirozenost spojenectví vedla ke vzniku vnitrostranických frakcí. Neschopnost udržet je pod kontrolou v krizových momentech nakonec vládu položila. Tady se ukázala opět hodně důležitá komunikační neohrabanost premiéra Topolánka,“ uvádí politolog.

Jak Kopeček upozorňuje, základním předpokladem úspěchu, respektive zformování budoucí koalice, je zejména překonání programových rozdílů mezi Piráty a ODS. Podle prvního místopředsedy občanských demokratů Zbyňka Stanjury jsou ale i takové rozdíly překlenutelné.

„S největší pravděpodobností vznikne koaliční vláda a u každé takové vlády se vytváří programové kompromisy. Tak by to v takovém případě bylo i příští rok. Nebylo by to nic překvapivého ani nového, tak to vlastně bylo vždycky v rámci samostatné České republiky,“ vysvětluje politik s tím, že na řešení možné spolupráce s Piráty je ale pro jeho stranu příliš brzy.

Piráti (tak jako před každými volbami) chtějí pro voliče přichystat povolební strategii, ve které osvětlí, s kým a za jakých podmínek budou vyjednávat o vládě, kdo představuje jejich preferované partnery i jaké mají podmínky pro vládní účast.

„Řadu průsečíků máme s různými partajemi třeba v oblasti malého státu nebo nižšího daňového zatížení práce. Pak jsou ale věci, kde shodu nenacházíme,“ vysvětluje Bartoš.

Jako příklad uvádí předseda Pirátské strany ohled na nerovné příležitosti občanů: „Naším cílem je vzdělaná, nejen digitálně propojená společnost, která vytváří hodnoty, a zároveň je natolik bohatá, že dokáže pomáhat v oblastech, kde lidé nemají štěstí. Ať už kvůli koronaviru, nebo proto, že se nenarodí do sociálního prostředí, které jim umožní vystudovat a mít nějakou perspektivu. To mi trochu u stran typu ODS chybí. Nicméně právě to je případný kompromis, který se hledá v povolebním vyjednávání a programovém prohlášení vlády.“

Podle Petra Fialy bude spolupráce možná tam, kde se ukazuje příležitost prosazovat politiku ODS, její program a sliby voličům. A podobně to hodnotí i Bartoš: „Jde o to, co můžete dokázat, aniž se musíte odklonit od svého programu, co dokážete společnými silami realizovat. Společná síla znamená, že máte ve Sněmovně většinu pro schvalování zákonů, což nemusí být vždy nutně většina vládních stran.“

To podle lídra Pirátů znamená, že i věc, která není v programovém prohlášení vlády, se dá ve Sněmovně prosadit, pokud není v rozporu s programovým prohlášením. „Jenom si najdete jinou existující většinu, která ji podpoří,“ vysvětluje Bartoš.

Politolog Kopeček však upozorňuje, že existují i další faktory, které mohou být pro fungování koalice zásadní. „Závisí na ochotě vládních partnerů vůbec udržet koalici, pevnosti a síle zázemí vládní koalice ve Sněmovně, komunikačních schopnostech vládních politiků a speciálně premiéra,“ zdůrazňuje další důležité faktory.

Premiér podle něj musí být důvěryhodný a mít autoritu uvnitř vlastní strany i v rámci koalice. Neméně důležité také je, zda a jak se podaří partnerům udržet na uzdě již zmíněné vnitrostranické frakce. „V případě vlády, o které se bavíme, by k tomu přistoupil ještě fakt, že bude složena – pokud vznikne – pravděpodobně z pěti stran (ODS, lidovci + TOP 09, Piráti + STAN). To je i na české poměry opravdu hodně a především komunikace uvnitř koalice by tady byla velmi důležitá,“ doplňuje politolog Lubomír Kopeček.

Citlivá místa spolupráce

Mezi ODS a Piráty jsou viditelné spíše ideové rozpory. Piráti reprezentují progresivní liberální proud, jejich cílovou skupinou jsou do velké míry mladí lidé. ODS je pod současným vedením výrazně více konzervativním subjektem.

„Jde o dvě samostatné strany a určitě existují důvody, aby to byly dvě samostatné strany, a ne jedna. Volí je různí lidé, jsou za tím různé motivace a programové odlišnosti, rozpory tak určitě vzniknou. Stejně si ale myslím, že je to lepší varianta než vláda s hnutím ANO,“ odpovídá jihomoravský zastupitel Nantl z ODS na dotaz, zda mezi partajemi vidí třecí plochy, které by společnému vládnutí mohly bránit.

Zatímco v případě občanských demokratů se některé protipirátské tendence mohou otupit vlivem podpory vedení strany, podobné výpady mají u Pirátů jisté specifikum. Jednotliví členové jsou totiž díky participativnímu nastavení partaje vlivní a mají velký podíl na jednotlivých rozhodnutích. Například možné jednání s hnutím STAN o předvolební koalici stojí a padá se souhlasem členské základny jako celku, kdy má každý Pirát stejně silný hlas jako například předseda strany.

Podle Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity bude právě tento faktor potenciálně velmi rizikový při formování vládní koalice. „Nepodceňoval bych pirátské vnitrostranické hlasování o všem – včetně vstupu do vládní koalice s ODS. Tohle představuje velké zranitelné místo jakéhokoliv podobného spojenectví,“ říká Kopeček s tím, že pro obě strany mohou být problémem jejich minulé půtky.

Sama první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová do politiky vstupovala kvůli poměrům a obchodům radnice na Praze 10. „Politika je proces a mě zajímá to, aby byl poctivý a férový. Mou motivací vstoupit do politiky byly mimo jiné problematické osobnosti i z ODS,“ vysvětluje politička.

„Praha je podle mne z povahy věci supercitlivé místo – jak ODS, tak Piráti tam mají velké zázemí, koncentruje se tam nadstandardně pozornosti a zájmů. Staré animozity či vyhrocení vztahů v Praze se proto mohou promítnout dost silně i na celostátní úroveň, a potažmo do toho, zda vůbec nějaká vládní koalice Pirátů s ODS a třemi dalšími stranami vznikne,“ uzavírá politolog.

Podle předsedy ODS Petra Fialy se teprve uvidí, kam se Pirátská strana jako celek posune. „Pirátská strana se vyvíjí, za smířlivou tváří předsedy Bartoše se skrývají různé skupiny, více či méně radikální proudy,“ dodává Fiala.

Místopředsedkyně Pirátů Richterová zase považuje za důležité, aby se ODS celorepublikově a do důsledku očistila od stínů minulosti. „Je důležité rozlišovat, kdy jde o rozdíl v nějakém výchozím ideovém postoji – v takovém případě se dá velice dobře řešit, jaké jsou ekonomické dopady té či oné varianty, věcná vysvětlení mohou krásně převážit. Problémem ovšem je, když někdo hraje se skrytými zájmy v pozadí.“

„To je moje jediné přání, aby prostě v ODS neměli valného vlivu lidé se skrytými zájmy v pozadí,“ uzavírá Richterová.