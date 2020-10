Vláda se chová jako cukrář a vyjadřuje jako hotentot. A pak se diví, co si z toho lidé odnášejí

Komentář Petera Leloviče: Vláda mluví s občany špatně. Tato věta se v posledních měsících opakuje snad ve všech hodnoceních, která se zabývají současným stavem. Někteří se domnívají, že především mluví složitě. Jiní, že mluví příliš a rozvláčně. Další jí vyčítají zmatečnost. Zkusme se na to teď podívat trochu odborněji. Bez chaosu, různých omáček a co nejjednodušeji.

Jak se lidé chovají, když jim něco říká jejich vláda, zajímá řečníky, vědce i politiky od zrodu demokracie ve starém Řecku (to víte – panovníci si s tím nikdy moc hlavu lámat nemuseli.) Hned na začátku upozornil Sokrates na jedno zásadní úskalí: úlisný cukrář bude mít vždycky spousty skvělých způsobů, jak podrazit lékaře: „Nechoďte k němu! Jeho sirupy jsou hnusné, bude vám působit bolest, nechá vás hladovět a klidně vám bude i vysávat krev! U mě vás čekají pouze lahůdky, sytost a blaho!“

Slavný učitel mluvil o tom, jaké následky by měl takovýto útok na lékaře před porotou složenou z dětí. Všichni se v něčem chováme jako děti. Protože například o nakažlivých nemocech si pamatujeme nanejvýše nějaké pravdy typu „trochu to píchne, ale dostaneš lízátko a budeš zdravý“.

Není pak divu, když za složitých podmínek lehce podlehneme cukrářům, co křičí „fuj, utrpení z opatření!“ Dalo by se to odpustit obyčejným lidem a zpěvákům, kteří odmítnutí nepříjemností od lékaře považují za náramný objev svobody vedoucí k zachování věčné sytosti a blaženosti. Dalo by se snad i přivřít oko nad lékaři, co ve škole nedávali dost pozor.

Kdo si ale odpuštění určitě nezaslouží, jsou cukráři-politici. Když totiž jde doopravdy o něco vážného, je opakované odkládání nepříjemností nebezpečné. A náhlá absence sladkých řečiček podezřelá. Za tím musí něco být!

Je pan Honza dítě? Jak to chápal Sokrates, rozhodně ne. On neodmítá lékaře, jenom se už rozhodně nechce bavit s cukráři, co teď dělají bububu. Popravdě, tohle je pro vládu nejtěžší oříšek: úplné odmítnutí. Dnešní věda má totiž