Střelba do demonstrantů, nejméně 12 mrtvých. Nigerijská revolta proti policejnímu násilí graduje na internetu i v ulicích

Nigerijskou vlajku tvoří dva zelené a jeden bílý pruh. Nyní se na zástavy přidala i červená barva. Barva krve, která je postříkala v úterý, když do mladých protestujících obyvatel zpívajících národní hymnu spustili vojáci střelbu. Podle neziskové organizace Amnesty International přišlo o život nejméně dvanáct lidí.

Masakr u mýtné brány v lagoské čtvrti Lekki přišel po dvoutýdenních mírových demonstracích mladých Nigerijců, které začaly jako reakce na násilné a korupční praktiky tamní policie. Přitom ze začátku to vypadalo, že aktivistům padne vítězství do rukou bez velkých obtíží.

Let it be known that What happened in Lekki Lagos , Nigeria on 20th October 2020 was REAL . Peaceful protesters were shot at and many were injured and killed as a result of this . There are images and videos to prove this . #LekkiMassacre pic.twitter.com/NDITIl7ZcG

— Kaylah (@KaylahOniwo) October 22, 2020